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亚洲 | 2014年 10月 20日 星期一 09:30 BJT

《汇市简讯》欧元/澳元脱离区间高点，料在区间内波动

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* 欧元/澳元在亚洲时段跌50个点，因澳元走强。MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨1.07%

* 20日波林格，5、10和20日移动均线略微上升

* 预示将呈区间波动

* 1.4600/1.4700是短期区间高点

* 1.4508的10日均线和1.4482的20日均线是支撑位，1.4594的纽约收盘水准是阻力位。(完)

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