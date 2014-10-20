《汇市简讯》欧元/澳元脱离区间高点，料在区间内波动

标题新闻：美联航与之前被强行拖下飞机的乘客杜成德(David Dao)达成和解，和解金额未公布-律师
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* 欧元/澳元在亚洲时段跌50个点，因澳元走强。MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨1.07%
* 20日波林格，5、10和20日移动均线略微上升
* 预示将呈区间波动
* 1.4600/1.4700是短期区间高点
* 1.4508的10日均线和1.4482的20日均线是支撑位，1.4594的纽约收盘水准是阻力位。(完)
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路透纽约/伦敦4月27日 - 期糖周四跌至一年低位，连跌第四日，受累于跟进卖盘。四日连跌导致原糖现货月合约在周五到期前与远月合约的贴水触及七个月最阔水平。
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。