《汇市简讯》欧元/澳元脱离区间高点，料在区间内波动

* 欧元/澳元在亚洲时段跌50个点，因澳元走强。MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨1.07%

* 1.4508的10日均线和1.4482的20日均线是支撑位，1.4594的纽约收盘水准是阻力位。(完)