日本已公布经济指标--2014/10/20

标题新闻：美联航与之前被强行拖下飞机的乘客杜成德(David Dao)达成和解，和解金额未公布-律师
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第二季 -1.8% r +1.6% r -- -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 9月 +2.6% +2.7% 10月30日 -- 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 8月 +3.1% +3.3% 10月30日 -- 工业生产(m/m) 8月 -1.9% r +0.4% r 10月28日 -- 失业率 8月 3.5% @ 3.8% @ 10月30日 -- 贸易收支(亿日圆) 8月 逆差9,485 逆差9,640 10月21日 逆差7,770 所有家庭实质支出(y/y) 8月 -4.7% -5.9% 10月30日 -- 注: p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完) 参看全球经济数据相关资料，可点选 参看日本经济数据相关资料，可点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透纽约/伦敦4月27日 - 期糖周四跌至一年低位，连跌第四日，受累于跟进卖盘。四日连跌导致原糖现货月合约在周五到期前与远月合约的贴水触及七个月最阔水平。
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。