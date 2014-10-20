台湾汇市：台币早盘实质交易平盘来回，观望气氛略浓市况安静

路透台北10月20日 - 台币兑美元 周一实质交易盘初在上日主交易区间内来回。国际美元重拾涨势，台股开盘则大涨，但汇市交易员对台币走势感到观望，外资及进出口商动作都不大，难以带动方向，预估今日以盘整为主。

汇银人士指出，一早不见特定的汇入或汇出，资金流向并不明显。而台股一早大涨，但尚未能确认外资是买超还是卖超，都让市场感到迟疑，市况趋于安静，将观察在11点定盘后是否出现大的买卖盘带动，或午后台股收盘后外资动作指出方向。

〞上周价格也拉不太上去(台币趋贬)，下去又有守，...典型盘整的盘。〞一位外资银行交易员说。

另名本地银行交易员也指出，多数交易商仍以观望为主，早盘看来台币仍有机会略略偏升一点点，但幅度恐怕有限。

他们预估台币今日交投区间在30.360-30.430间波动。

本地时间10:04时，美元指数 微升0.08%报85.181；韩元升至1,059.5元；台湾加权股价指数 大涨1.61%报8,649.99点。

盘初台币主要交易区间在30.383-30.394；上交易日主要区间在30.382-30.425。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 中，一个月期美元/台币的换汇点折价与上交易日尾盘差距不大；一个月远汇报价 暂报在30.350/30.370左右，上日纽约盘收在30.370。

交易员预测今日集中交易区间：

* 30.360-30.430

最新相关报导链接：

--《全球汇市》强劲的美国数据带动美元反弹，本周仍然走低

--《一周经济焦点》金融市场逐步适应全球经济成长的“新平庸”时期

--《综述》美国消费者信心意外升至七年高点，楼市亦持续复苏