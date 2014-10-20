台湾汇市：台币早盘实质交易平盘来回，观望气氛略浓市况安静

标题新闻：美联航与之前被强行拖下飞机的乘客杜成德(David Dao)达成和解，和解金额未公布-律师
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路透台北10月20日 - 台币兑美元 周一实质交易盘初在上日主交易区间内来回。国际美元重拾涨势，台股开盘则大涨，但汇市交易员对台币走势感到观望，外资及进出口商动作都不大，难以带动方向，预估今日以盘整为主。
汇银人士指出，一早不见特定的汇入或汇出，资金流向并不明显。而台股一早大涨，但尚未能确认外资是买超还是卖超，都让市场感到迟疑，市况趋于安静，将观察在11点定盘后是否出现大的买卖盘带动，或午后台股收盘后外资动作指出方向。
〞上周价格也拉不太上去(台币趋贬)，下去又有守，...典型盘整的盘。〞一位外资银行交易员说。
另名本地银行交易员也指出，多数交易商仍以观望为主，早盘看来台币仍有机会略略偏升一点点，但幅度恐怕有限。
他们预估台币今日交投区间在30.360-30.430间波动。
本地时间10:04时，美元指数 微升0.08%报85.181；韩元升至1,059.5元；台湾加权股价指数 大涨1.61%报8,649.99点。
盘初台币主要交易区间在30.383-30.394；上交易日主要区间在30.382-30.425。
海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 中，一个月期美元/台币的换汇点折价与上交易日尾盘差距不大；一个月远汇报价 暂报在30.350/30.370左右，上日纽约盘收在30.370。
交易员预测今日集中交易区间：
* 30.360-30.430
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路透纽约/伦敦4月27日 - 期糖周四跌至一年低位，连跌第四日，受累于跟进卖盘。四日连跌导致原糖现货月合约在周五到期前与远月合约的贴水触及七个月最阔水平。
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。