台湾股市：大涨收高近1.8%，后续走势寄望美科技股财报表现

标题新闻：美联航与之前被强行拖下飞机的乘客杜成德(David Dao)达成和解，和解金额未公布-律师
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路透台北10月20日 - 台湾加权股价指数 周一大涨收高近1.8%。分析师称，台股今日随美股上日大涨而跌深反弹，然而成交量能未能放大，并未因此而扭转近来以空方架构主导的盘面走势。本周预料台股仍在区间整理震荡。
台湾加权股价指数 收盘扬升1.77%或150.26点至8,663.14点；今日成交初值 为780.33亿台币，上交易日修正后为1,237.12亿。
凯基投顾分析师许高铭指出，今日台股走势仍以跌深反弹视之，还没有看到台股的转折迹象。主要是此前台股在下跌过程中均爆量下挫，但今日反弹量能却不大，显示市场信心不够，恐怕仍将等待美国财报能否带来好消息。
〞美股事实上也是跌深反弹，我们觉得这周台股还是比较震荡。〞他说。
许高铭认为，如果美国科技股财报及展望能带来好消息，相信台湾相关的供应链个股有机会表态。他预估台股本周震荡整理区间在8,450-8,800点间，期间外资在现货及期指的空单回补情况仍将主导盘势。
此前包括台湾股王--大立光 在内的财报均未能提振投资人信心，大立光今日收盘仍跌0.23%报2,155台币。苹果 相关供应链个股鸿海 则收高4.72%报93.2台币。
上周五外资及陆资在台股卖超73.87亿台币，连续九个交易日卖超共计358.39亿台币；外资在台指期的净空单余额为1万9,427口，较上日净空单仅减少108口。
本地时间13:35时，MSCI亚太明晟除日本指数 上涨1.29%，区域股市中由日经 领涨约3.78%。(完)
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路透纽约/伦敦4月27日 - 期糖周四跌至一年低位，连跌第四日，受累于跟进卖盘。四日连跌导致原糖现货月合约在周五到期前与远月合约的贴水触及七个月最阔水平。
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。