台湾股市：大涨收高近1.8%，后续走势寄望美科技股财报表现

路透台北10月20日 - 台湾加权股价指数 周一大涨收高近1.8%。分析师称，台股今日随美股上日大涨而跌深反弹，然而成交量能未能放大，并未因此而扭转近来以空方架构主导的盘面走势。本周预料台股仍在区间整理震荡。

台湾加权股价指数 收盘扬升1.77%或150.26点至8,663.14点；今日成交初值 为780.33亿台币，上交易日修正后为1,237.12亿。

凯基投顾分析师许高铭指出，今日台股走势仍以跌深反弹视之，还没有看到台股的转折迹象。主要是此前台股在下跌过程中均爆量下挫，但今日反弹量能却不大，显示市场信心不够，恐怕仍将等待美国财报能否带来好消息。

〞美股事实上也是跌深反弹，我们觉得这周台股还是比较震荡。〞他说。

许高铭认为，如果美国科技股财报及展望能带来好消息，相信台湾相关的供应链个股有机会表态。他预估台股本周震荡整理区间在8,450-8,800点间，期间外资在现货及期指的空单回补情况仍将主导盘势。

此前包括台湾股王--大立光 在内的财报均未能提振投资人信心，大立光今日收盘仍跌0.23%报2,155台币。苹果 相关供应链个股鸿海 则收高4.72%报93.2台币。

上周五外资及陆资在台股卖超73.87亿台币，连续九个交易日卖超共计358.39亿台币；外资在台指期的净空单余额为1万9,427口，较上日净空单仅减少108口。