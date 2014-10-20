台湾汇市：台币收盘几近持平，区间盘整恐延续一段时间

* 台币价格没有明显变动 * 实质买卖盘带动，交易盘冷淡 * 明日实质交易估在30.360-30.430 路透台北10月20日 - 台币兑美元 周一收在平盘附近，几无变动。尽 管今日台股大涨，带动早盘外资倾向汇入，但量能微小，影响盘势有限，台币仍在近期狭幅 区间交投，估明日台币不会脱离区间太远。 汇银人士指出，今日台币交投量能明显萎缩，因方向不明致交易盘缺乏进场意愿。而外 资汇入早盘让台币微微趋升，午后则因寿险及油款的美元买盘让台币价格再交投至30.400弱 方。进出口商则十分零星，因当前价格仍不具吸引力。 〞寿险的美元买盘如果消化完毕，台币有机会略偏升一点...因为上面(台币弱方)的卖 压还蛮重的。〞一位本地大型银行交易员说。 交易员指出，台股今日大涨仍无法吸引大量的外资汇入，预估外资进出都将趋于缓和， 而且台币成交量能萎缩，难以带动交易意愿，预估近日还在区间内整理，等待其他主要货币 走出方向。 另名本地交易员认为，虽然韩元 收盘再度突破1,060关卡，但整体而言也是 在区间内来回，日圆 亦复如此，台币的波动度一向小于邻近货币，如果没有较大的消 息面带动，突破区间确实不容易。 台币今日主要交易区间在30.383-30.408，上日交易区间在30.382-30.425。 海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 方面，一个月天期美元/台币换汇点折价较上 日尾盘略略扩大；一个月远汇报价 尾盘在30.360/30.380左右，上日纽约盘收 在30.370。 台湾加权股价指数 周一大涨收高近1.8%。台湾证券交易所周一资料显示，外资 及陆资在台股买超25.18亿台币，结束先前连续九个交易日卖超共355.73亿台币；外资在台 指期的净空单余额为1万3,010口，较上日净空单减少6,417口。 亚洲新兴货币周一走强，因美国经济数据及企业财报强劲，缓和了对全球成长放缓的疑 虑。 本周全球重要经济事件与数据包括： 10/21(二)：美国成屋销售年率、日本9月贸易收支、进出口、英国9月公共部门净借款 和收支短差； 10/22(三)：台湾9月季调失业率、美国9月CPI、核心CPI、实质所得、美国克利夫兰联 储9月CPI、英国央行公布10月政策会议记录； 10/23(四)：汇丰中国10月制造业PMI初值、日本制造业10月采购经理人指数(PMI)初值 、台湾9月工业生産指数、法国/德国/欧元区制造业、服务业、综合PMI 10月初值、英国9月 零售销售/10月CBI总工业订单差值、美国9月全国活动指数/8月房价、美国Markit制造业PMI 10月初值、欧元区10月消费者信心指数、韩国第三季GDP初值； 10/24(五)：中国9月70个大中城市住宅销售价格月度报告、德国GfK消费者信心指数、 台湾9月M2年增率、英国GDP第三季初值、美国9月新屋销售、欧洲央行执委普雷特参加国际 银行业会议。 环球重要新闻请见 16:00 台币/美元 上日收 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 盘 亿美元 台北外汇经纪公司 30.415 30.421 30.370-30.421 30.421 5.74 7.26 元太外汇经纪公司 30.415 30.420 30.383-30.420 30.420 2.12 4.08 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.030/-0.020 -0.025/-0.015 美元/台币六个月期 -0.165/-0.140 -0.155/-0.130 (完)