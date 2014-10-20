台湾汇市：台币收盘几近持平，区间盘整恐延续一段时间

标题新闻：美联航与之前被强行拖下飞机的乘客杜成德(David Dao)达成和解，和解金额未公布-律师
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* 台币价格没有明显变动 * 实质买卖盘带动，交易盘冷淡 * 明日实质交易估在30.360-30.430 路透台北10月20日 - 台币兑美元 周一收在平盘附近，几无变动。尽 管今日台股大涨，带动早盘外资倾向汇入，但量能微小，影响盘势有限，台币仍在近期狭幅 区间交投，估明日台币不会脱离区间太远。 汇银人士指出，今日台币交投量能明显萎缩，因方向不明致交易盘缺乏进场意愿。而外 资汇入早盘让台币微微趋升，午后则因寿险及油款的美元买盘让台币价格再交投至30.400弱 方。进出口商则十分零星，因当前价格仍不具吸引力。 〞寿险的美元买盘如果消化完毕，台币有机会略偏升一点...因为上面(台币弱方)的卖 压还蛮重的。〞一位本地大型银行交易员说。 交易员指出，台股今日大涨仍无法吸引大量的外资汇入，预估外资进出都将趋于缓和， 而且台币成交量能萎缩，难以带动交易意愿，预估近日还在区间内整理，等待其他主要货币 走出方向。 另名本地交易员认为，虽然韩元 收盘再度突破1,060关卡，但整体而言也是 在区间内来回，日圆 亦复如此，台币的波动度一向小于邻近货币，如果没有较大的消 息面带动，突破区间确实不容易。 台币今日主要交易区间在30.383-30.408，上日交易区间在30.382-30.425。 海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 方面，一个月天期美元/台币换汇点折价较上 日尾盘略略扩大；一个月远汇报价 尾盘在30.360/30.380左右，上日纽约盘收 在30.370。 台湾加权股价指数 周一大涨收高近1.8%。台湾证券交易所周一资料显示，外资 及陆资在台股买超25.18亿台币，结束先前连续九个交易日卖超共355.73亿台币；外资在台 指期的净空单余额为1万3,010口，较上日净空单减少6,417口。 亚洲新兴货币周一走强，因美国经济数据及企业财报强劲，缓和了对全球成长放缓的疑 虑。 本周全球重要经济事件与数据包括： 10/21(二)：美国成屋销售年率、日本9月贸易收支、进出口、英国9月公共部门净借款 和收支短差； 10/22(三)：台湾9月季调失业率、美国9月CPI、核心CPI、实质所得、美国克利夫兰联 储9月CPI、英国央行公布10月政策会议记录； 10/23(四)：汇丰中国10月制造业PMI初值、日本制造业10月采购经理人指数(PMI)初值 、台湾9月工业生産指数、法国/德国/欧元区制造业、服务业、综合PMI 10月初值、英国9月 零售销售/10月CBI总工业订单差值、美国9月全国活动指数/8月房价、美国Markit制造业PMI 10月初值、欧元区10月消费者信心指数、韩国第三季GDP初值； 10/24(五)：中国9月70个大中城市住宅销售价格月度报告、德国GfK消费者信心指数、 台湾9月M2年增率、英国GDP第三季初值、美国9月新屋销售、欧洲央行执委普雷特参加国际 银行业会议。 环球重要新闻请见 16:00 台币/美元 上日收 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 盘 亿美元 台北外汇经纪公司 30.415 30.421 30.370-30.421 30.421 5.74 7.26 元太外汇经纪公司 30.415 30.420 30.383-30.420 30.420 2.12 4.08 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.030/-0.020 -0.025/-0.015 美元/台币六个月期 -0.165/-0.140 -0.155/-0.130 (完)
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路透纽约/伦敦4月27日 - 期糖周四跌至一年低位，连跌第四日，受累于跟进卖盘。四日连跌导致原糖现货月合约在周五到期前与远月合约的贴水触及七个月最阔水平。
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。