重发-香港经济：“占中”对零售及饮食业影响明显，外资投资转观望--财政司长

标题新闻：美联航与之前被强行拖下飞机的乘客杜成德(David Dao)达成和解，和解金额未公布-律师
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路透香港10月20日 - 香港财政司司长曾俊华表示，政府正在收集数据，评估今次“占领中环”事件对经济的具体影响，初步掌握到的资料显示，相关地区的零售、饮食业首当其冲，影响较为明显，整体信用卡消费录得大幅度下跌，个别外资对短期到香港投资，态度亦转为观望。
他在其个人网志(here)撰文并称，相信这些影响会陆续反映在短、中期的经济数据上。至于金融市场方面，目前为止股市、汇市、金融体系都秩序正常，运作畅顺，但短期内仍然可能出现波动，投资者需要留意。
曾俊华表示，占领运动持续逾20天，运动已充份且清楚地表达了学生和所有参加者的诉求，恳请学生和所有参加者能够冷静地、从香港的长远广泛利益作出判断，尽早撤离马路，让社会回复正常秩序，将运动带回到法治的轨道。
他并称，周二学生代表会与政改三人组展开对话。期望同学和有份参与今次运动的市民，能够理性、积极、客观，以实事求是的态度解决眼前困局，让社会回复秩序，免却香港继续折腾，普罗大众不再受到进一步的损害。
他指出，今次大型群众运动对于香港各个方面，特别是管治、政治、社会秩序、经济民生、国际形象等等都产生深远的影响。不少朋友表示，港九多条主要干道连日被示威者阻塞，市民生活和经济活动无法正常运作，担心会对本地经济，特别是中小企的生计造成沉重打击，他们的忧虑绝对可以理解。
“我认同金钱和经济数据不是衡量香港成就的唯一标准，但我必须指出，经济影响不只是数字的上上落落，还关乎小商户的生计甚至是生存空间，打工仔的饭碗，和成千上万家庭的福祉，我们不能轻视。”曾俊华称。
他亦表示，占领运动所造成的影响，绝大部份会在中、长期反映。以外资投资为例，今次事件对香港长久以来的国际形象，特别是港人普遍拥护法治，社会环境长期稳定等等，都会造成负面效果，即使它们只是流于印象，海外人士对于香港的观感还是会有所转变，而这些转变出现了就不容易扭转。
曾俊华指出，占领运动持续逾20天，整个运动与“公民抗命”这口号已经越走越远，即使发起人高举“爱与和平”，却一而再地见证社会出现严重撕裂，人与人之间充斥互相指摘、谩骂，甚至是挑衅和肢体暴力。
他担心，“爱”与“和平”其实早已经离运动而去。此时此刻，无论是运动发起人、参与运动的同学、支持运动的市民，都应该暂时放下热情，冷静评估一下运动持续下去，到底会向哪一个方向发展。
在谈到此前在旺角发生的严重冲突时，曾俊华表示，部份人士的举措，无法不令人相信，他们的意图只是想破坏社会秩序，趁着占领运动乘机混水摸鱼，社会绝不能接受他们以“公民抗命”或“不认同警方执法”作为犯法捣乱的藉口，有份参与占领运动的同学和市民，必须立即与他们划清界线。
“撤离不是一个容易的决定，需要很大的勇气，但我仍然相信，你们能够在关键时刻，鼓起勇气作出正确的抉择。”曾俊华呼吁。
学联等占领人士要求实现全面民主，并要求特首梁振英下台。此前北京在8月决定，2017年香港行政长官的参选人需要先经过由1,200人组成的提名委员筛选，并得到半数支持才能成为正式候选人。（完） (记者 赵红梅；审校 张喜良)
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路透纽约/伦敦4月27日 - 期糖周四跌至一年低位，连跌第四日，受累于跟进卖盘。四日连跌导致原糖现货月合约在周五到期前与远月合约的贴水触及七个月最阔水平。
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。