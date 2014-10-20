金属期市：伦敦期铜小幅下跌，受累于美国结束刺激政策的担忧

标题新闻：美联航与之前被强行拖下飞机的乘客杜成德(David Dao)达成和解，和解金额未公布-律师
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
随着美联储确定将在本月底关闭资金闸门，投资者似乎开始清醒起来，认识到全球许多地区增长前景不佳，这也就是被国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德称之的“新平庸”。
汤森路透/密西根大学美国10月消费者信心指数初值为86.4，创下2007年7月以来最高，表现优于预期。路透调查预估为从上月的84.6下滑至84.1。另一项数据显示，9月房屋开工上升6.3%，升幅超过预期。整体来看这些数据，都表明美国经济稳健增长。
伦敦金属交易所(LME)周一展开LME Week，此前LME在法律上赢得诉讼，能够对其仓储体系进行改革。
在镍市方面，巴西淡水河谷 称，修改后的印尼镍矿开采合约将调升最高矿产开采费、削减矿区占地面积，并要求其印尼分支再向当地投资者出售20%股权。
菲律宾最大镍矿业者之一Marcventures Holdings ，已获得政府批准扩大采矿作业，有助于推升对最大买家中国的镍矿石出口。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 王丽鑫/陈宗琦；审校 王兴亚/李爽)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透纽约/伦敦4月27日 - 期糖周四跌至一年低位，连跌第四日，受累于跟进卖盘。四日连跌导致原糖现货月合约在周五到期前与远月合约的贴水触及七个月最阔水平。
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。