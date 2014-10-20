金属期市：伦敦期铜小幅下跌，受累于美国结束刺激政策的担忧

随着美联储确定将在本月底关闭资金闸门，投资者似乎开始清醒起来，认识到全球许多地区增长前景不佳，这也就是被国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德称之的“新平庸”。

汤森路透/密西根大学美国10月消费者信心指数初值为86.4，创下2007年7月以来最高，表现优于预期。路透调查预估为从上月的84.6下滑至84.1。另一项数据显示，9月房屋开工上升6.3%，升幅超过预期。整体来看这些数据，都表明美国经济稳健增长。

伦敦金属交易所(LME)周一展开LME Week，此前LME在法律上赢得诉讼，能够对其仓储体系进行改革。

在镍市方面，巴西淡水河谷 称，修改后的印尼镍矿开采合约将调升最高矿产开采费、削减矿区占地面积，并要求其印尼分支再向当地投资者出售20%股权。

菲律宾最大镍矿业者之一Marcventures Holdings ，已获得政府批准扩大采矿作业，有助于推升对最大买家中国的镍矿石出口。(完)

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