韩国经济：传贳房趋于减少将释放大量资金，提振经济摆脱通缩威胁

标题新闻：美联航与之前被强行拖下飞机的乘客杜成德(David Dao)达成和解，和解金额未公布-律师
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
**时移势易**
随着传贳房整体数量下降以及崔炅焕的政策开始起到成效，分析师看到有明确迹象表明，人们把钱用于更富有成果的目的，譬如购房。
房价连续第13个月上涨，根据韩国国民银行的数据，房价今年以来上涨1.41%，2013年和2012年分别为上涨0.37%和下跌0.03%。
传贳制度始见于数十年前，当时韩国正在极力摆脱战后贫困，银行放贷集中针对韩国迅速展开的工业化进程，抵押贷款市场发展较慢。
韩国经济经历了很长一段时期的高速经济增长，刺激了通胀、高利率和房价上涨，所有这一切都在过去为传贳制度提供支撑。
“当时韩国缺乏资本，零售银行服务也不足，传贳制度对经济发展贡献良多，但时移势易，这些资金有很多对经济发展已经起不到作用，”野村驻香港的经济学家Young Sun Kwon说。
路透根据央行数据计算，如果与传贳存款有关的资金中5%回流到消费支出领域，其金额就能达到20万亿韩元，相当于全年民间消费的3%。
虽然政府没有说过要废除传贳制度，但一些官员私下里表示，传贳制度的支持度不断降低，从长期来看对国家有好处。
“国家应该废除它，只要是通过有序的方式来废除，对经济将作出重大贡献，”Kwon说。(完)
(编译 许娜/郑茵 审校 高琦)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透纽约/伦敦4月27日 - 期糖周四跌至一年低位，连跌第四日，受累于跟进卖盘。四日连跌导致原糖现货月合约在周五到期前与远月合约的贴水触及七个月最阔水平。
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。