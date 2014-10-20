韩国经济：传贳房趋于减少将释放大量资金，提振经济摆脱通缩威胁

**时移势易**

随着传贳房整体数量下降以及崔炅焕的政策开始起到成效，分析师看到有明确迹象表明，人们把钱用于更富有成果的目的，譬如购房。

房价连续第13个月上涨，根据韩国国民银行的数据，房价今年以来上涨1.41%，2013年和2012年分别为上涨0.37%和下跌0.03%。

传贳制度始见于数十年前，当时韩国正在极力摆脱战后贫困，银行放贷集中针对韩国迅速展开的工业化进程，抵押贷款市场发展较慢。

韩国经济经历了很长一段时期的高速经济增长，刺激了通胀、高利率和房价上涨，所有这一切都在过去为传贳制度提供支撑。

“当时韩国缺乏资本，零售银行服务也不足，传贳制度对经济发展贡献良多，但时移势易，这些资金有很多对经济发展已经起不到作用，”野村驻香港的经济学家Young Sun Kwon说。

路透根据央行数据计算，如果与传贳存款有关的资金中5%回流到消费支出领域，其金额就能达到20万亿韩元，相当于全年民间消费的3%。

虽然政府没有说过要废除传贳制度，但一些官员私下里表示，传贳制度的支持度不断降低，从长期来看对国家有好处。

“国家应该废除它，只要是通过有序的方式来废除，对经济将作出重大贡献，”Kwon说。(完)