中国金融：中金所下周三推欧元兑美元和澳元兑美元期货仿真交易

路透上海10月20日 - 中国金融期货交易所周一宣布，将于下周三起（10月29日）面向全市场开展欧元兑美元、澳元兑美元期货的仿真交易，这是中金所推出的首批交叉汇率期货仿真交易。

中金所新闻稿指出，通过仿真交易，中金所将进一步测试技术系统、检验交易规则和听取市场意见，积极推动欧元兑美元、澳元兑美元期货的上市筹备工作。

新闻稿称，目前中国实体经济既面临人民币汇率波动风险，也面临欧元兑美元、澳元兑美元波动风险，上市交叉汇率期货有利于企业规避非人民币汇率波动风险，稳定企业投入产出预期，促进贸易稳定增长，也有利于满足居民外汇投资需求。

中金所欧元兑美元期货仿真合约的标的为欧元兑美元即期汇率，合约面值为1万欧元，最小变动价位为0.01美元/100欧元，澳元兑美元期货仿真合约的标的为澳元兑美元即期汇率，合约面值为1万澳元，最小变动价位为0.01美元/100澳元，两合约的最低交易保证金均为合约价值的3%。

欧元兑美元、澳元兑美元期货仿真合约的交易结算和交割手续费标准均为每手1元人民币。

中金所董事长张慎峰此前曾表示，未来要继续完善股指期货产品体系，完善国债期货产品体系，积极筹备股指期权，适时推出外汇期货。其中外汇期货包括交叉汇率期货及人民币外汇期货、期权产品。