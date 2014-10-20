中国金融：中金所下周三推欧元兑美元和澳元兑美元期货仿真交易

标题新闻：美联航与之前被强行拖下飞机的乘客杜成德(David Dao)达成和解，和解金额未公布-律师
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路透上海10月20日 - 中国金融期货交易所周一宣布，将于下周三起（10月29日）面向全市场开展欧元兑美元、澳元兑美元期货的仿真交易，这是中金所推出的首批交叉汇率期货仿真交易。
中金所新闻稿指出，通过仿真交易，中金所将进一步测试技术系统、检验交易规则和听取市场意见，积极推动欧元兑美元、澳元兑美元期货的上市筹备工作。
新闻稿称，目前中国实体经济既面临人民币汇率波动风险，也面临欧元兑美元、澳元兑美元波动风险，上市交叉汇率期货有利于企业规避非人民币汇率波动风险，稳定企业投入产出预期，促进贸易稳定增长，也有利于满足居民外汇投资需求。
中金所欧元兑美元期货仿真合约的标的为欧元兑美元即期汇率，合约面值为1万欧元，最小变动价位为0.01美元/100欧元，澳元兑美元期货仿真合约的标的为澳元兑美元即期汇率，合约面值为1万澳元，最小变动价位为0.01美元/100澳元，两合约的最低交易保证金均为合约价值的3%。
欧元兑美元、澳元兑美元期货仿真合约的交易结算和交割手续费标准均为每手1元人民币。
中金所董事长张慎峰此前曾表示，未来要继续完善股指期货产品体系，完善国债期货产品体系，积极筹备股指期权，适时推出外汇期货。其中外汇期货包括交叉汇率期货及人民币外汇期货、期权产品。
目前中金所已上市沪深300股指期货和五年期国债期货两个品种，仿真交易品种包括中证500指数和上证50指数 两个股指的期货和期权、十年期和三年期国债期货等。（完） (发稿 林琦; 审校 曾祥进)
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路透纽约/伦敦4月27日 - 期糖周四跌至一年低位，连跌第四日，受累于跟进卖盘。四日连跌导致原糖现货月合约在周五到期前与远月合约的贴水触及七个月最阔水平。
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。