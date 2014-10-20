长江期货：中国期指总持仓接近八周低位，主力空方移仓中加码

以下内容节选自10月20日的《期货日报》：

市场近期分歧明显加剧，最直接的表现即是上周五个交易日，期指K线上均留下了较长的上下影。拉锯的强度有增无减，使得不少期指投资者进行了减仓操作。上周五，股指期货总持仓量166767手，已接近8周的低位。

上周五，前20名席位在IF1411与IF1412合约上共持买单109880手、卖单125644手。主力净空持仓量15764手，较前一交易日增加1507手。主力净空持仓量连续7周缩减后的再度回升主要是由于主力多方持仓量的减少。前一日前20空方持有卖单125908手，与周五的数量大体一致。然而，上周五前20多方持有买单的数量较前一日下降。

换一个角度来看，也可以表述为空方移仓更积极。中信期货席位上周四在IF1410上持有卖单3567手，上周五在IF1411上增持卖单5137手。这表明，在IF1410合约到期交割的情况下，中信期货席位原有卖单头寸不仅悉数移至IF1411，还有增仓加码的动作。(完)

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