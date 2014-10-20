长江期货：中国期指总持仓接近八周低位，主力空方移仓中加码

标题新闻：美联航与之前被强行拖下飞机的乘客杜成德(David Dao)达成和解，和解金额未公布-律师
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以下内容节选自10月20日的《期货日报》：
市场近期分歧明显加剧，最直接的表现即是上周五个交易日，期指K线上均留下了较长的上下影。拉锯的强度有增无减，使得不少期指投资者进行了减仓操作。上周五，股指期货总持仓量166767手，已接近8周的低位。
上周五，前20名席位在IF1411与IF1412合约上共持买单109880手、卖单125644手。主力净空持仓量15764手，较前一交易日增加1507手。主力净空持仓量连续7周缩减后的再度回升主要是由于主力多方持仓量的减少。前一日前20空方持有卖单125908手，与周五的数量大体一致。然而，上周五前20多方持有买单的数量较前一日下降。
换一个角度来看，也可以表述为空方移仓更积极。中信期货席位上周四在IF1410上持有卖单3567手，上周五在IF1411上增持卖单5137手。这表明，在IF1410合约到期交割的情况下，中信期货席位原有卖单头寸不仅悉数移至IF1411，还有增仓加码的动作。(完)
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路透纽约/伦敦4月27日 - 期糖周四跌至一年低位，连跌第四日，受累于跟进卖盘。四日连跌导致原糖现货月合约在周五到期前与远月合约的贴水触及七个月最阔水平。
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。