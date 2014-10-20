《路透晚报》--10月20日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--《市场热谈》中国央行以3.5%利率再向银行发SLF，降融资成本煞费苦心

继上月向国有银行发放人民币常备借贷便利工具（SLF）之后，中国央行一碗水端平，再以同样方式向多家股份制银行注入流动性，并且给出了更为优惠的利率价格，以助银行降低融资成本。

--中国经济：农村集体资产产权改革试点将全面展开，计划2017年底完成

中国中央日前审议通过有关农民股份合作和农村集体资产股份权能改革试点方案，标志着布局农村集体资产产权改革试点即将全面展开。农业部周六表示，改革试点将兼顾中西不同区域，选择若干有条件的县市为单位开展，试点工作在2017年底完成。

--中国政策：鼓励社会资本投入体育产业领域，放宽产业投融资渠道--国务院

中国拟鼓励社会资本和境外资本投入体育产业领域，放宽体育产业投融资渠道；同时提出优惠的税费政策，高新技术体育企业所得税减按15%的税率征收，计划到2025年产业总规模超过5万亿元人民币。

--中国经济：广交会一期采购商人数同比增长，但机电产品成交下降--人民日报

中国2014年秋季广交会一期已经落下帷幕。人民日报周一援引统计数据显示，截至18日，本期广交会与会采购商96,393万人，和去年同期秋季广交会一期92,149人相比有明显增长，但和今年春季广交会一期101,198人相比则有所下降。

--香港经济：“占中”对零售及饮食业影响明显，外资投资转观望--财政司长

香港财政司司长曾俊华表示，政府正在收集数据，评估今次“占领中环”事件对经济的具体影响，初步掌握到的资料显示，相关地区的零售、饮食业首当其冲，影响较为明显，整体信用卡消费录得大幅度下跌，个别外资对短期到香港投资，态度亦转为观望。

--中国房地产：天津宣布取消住房限购，首套房最低首付三成

近期中国连续出台支持房地产市场发展的政策。虽然北京明确表示楼市限购政策不会退出，但其毗邻的另一大城市天津则最新宣布，支持居民合理住房需求，全面取消住房限购。

【金融】

--中国央行：人民币跨境使用将促使货币政策从数量型向价格型转变

人民币国际化对于中国货币政策的影响愈发明显。中国央行副行长胡晓炼称，在人民币跨境使用的条件下，货币政策要从数量型为主向价格型为主转变，利率的调节作用将进一步发挥。

--中国金融：中金所下周三推欧元兑美元和澳元兑美元期货仿真交易

中国金融期货交易所周一宣布，将于下周三起（10月29日）面向全市场开展欧元兑美元、澳元兑美元期货的仿真交易，这是中金所推出的首批交叉汇率期货仿真交易。

--香港金融：对＂沪港通＂已准备就绪，与占领运动无关--财政司长

市场原先预期本月内推行的＂沪港通＂至今尚未闻确实推出日期，香港财政司司长曾俊华周一表示，香港早已准备就绪，目前只待有关方面决定；并指＂沪港通＂的推行与香港的占领运动并无关系。

--中港个股：央行副行长刘士余将出任农业银行董事长--消息

中国第三大银行--农业银行董事长一职空缺超过一个半月之后，终于迎来了继任者。两位了解情况的消息人士周一表示，中国央行副行长刘士余将出任农行董事长。

【固定收益】

--中国货币市场：回购利率跌势不改，股份制银行SLF消息再强化宽松预期

中国银行间资金市场周一主要回购利率跌势不改。交易员表示，资金面宽松局面依旧，而股份制银行通过借贷便利工具（SLF）获得流动性支持的消息亦令市场预期更为乐观，场内短期资金供给愈发充裕。

--中国债市动态：SLF消息确认现券收益率继续下行，国债期货涨势明显

在中国央行对股份制银行提供流动性消息得到确认后，银行间债市周一早盘现券收益率进一步下行，国债期货则延续上日涨势，且幅度扩大。

--中国债市：各期限信用债估值普降，五年以内品种领跌--NAFMII

中国银行间市场交易商协会(NAFMII)周一非金融企业债务融资工具定价估值显示，最新各期限信用债估值几乎全线下行，其中五年以内品种领跌，幅度为6-9个基点(bp)，其余期限品种跌幅稍逊，约3-7个基点(bp)。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘近走平，四中全会开幕市场维稳态势明显

中国人民币兑美元 CNY=CFXS 周一早盘近走平。开盘随中间价略走低，但盘面结购汇基本均衡，价格波动甚微。四中全会今天开幕，市场维稳态势明显，横盘整理可能性较大。

--中国外汇：8月增持美国国债48亿美元，净减持3.41亿美元两房债

美国财政部最新数据显示，今年8月中国增持美国国债48亿美元， 此前两月均为减持。截止8月末，中国持有的美国国债为12,697亿美元，仍是美国国债的全球最大单一持有国。

--离岸人民币：新交所人民币期货首日上市交易，合约覆盖离岸和在岸人民币

新加坡交易所周一推出人民币期货合约交易，包括美元/离岸人民币期货和人民币/美元期货合约，合约规模分别为10万美元和50万人民币。

--CNH动态：离岸即期窄幅小升，受在岸维稳买盘支撑

香港离岸人民币即期 CNH= 周一小幅走升，盘中波幅不大，买卖盘较均衡。交易人士认为，国内四中全会今天开幕，国际市场风险情绪已有所恢复，投资者目光预计将重新回到基本面数据，即期近期窄幅盘整为主。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收升，四中全会召开及外围市场普涨支撑大盘反弹

中国股市沪综指周一反弹收升，分析师指出，外围股市全线收涨减轻了对全球需求疲弱的担忧，今日召开的十八届四中全会带来的改革红利预期为市场提供支撑，但明日将公布经济数据致市场观望气氛仍浓厚，本周申购的9只新股对资金面亦有一定分流压力，料反弹空间有限。

--中国证券：沪深证交所落实退市新政，重新上市条件等同于IPO

在中国证监会上周五发布新版退市制度后，上海证交所和深圳证交所马上分别修订各自的上市规则等相关制度，包括完善主动退市制度，新增重大违法强制退市情形，并要求退市公司重新上市的主要指标将等同于首次公开发行（IPO）。

--中国证券：中金所引入单向大边保证金制度，27日结算时起实施

中国金融期货交易所周五发布修订后的结算细则和风险控制管理办法，引入单向大边保证金制度，并修改了强行平仓规则。修订后的规章将于27日结算时起正式实施。

--中国期货：研究制定铁矿石期货国际化方案，探索掉期等衍生品--大商所

中国大连商品交易所称，下一步将推动品种的国际化，目前大商所正积极研究制订铁矿石期货国际化方案，并探索开发掉期、指数等新型衍生工具，丰富品种和工具体系，满足企业多样化避险和投资者投资需求。

--中国个股：金地集团计划发行至多95亿元债券融资工具，包括中票短融等

9月初，市场传出上市房企将获准发行中票并用于普通商品房的消息，房地产商金地集团周六公告，计划发行不超过95亿元人民币的债务融资工具，发行种类包括但不限于境内市场的中期票据、短期融资券、超短期融资券和资产支持票据等。

--香港个股：利福国际大股东售近两成股权予中东最大主权基金卡塔尔投资局

香港百货店经营商--利福国际集团有限公司周一公告，该公司控股股东Real Reward周日已与独立第三方卡塔尔投资局旗下Bellshill Investment签订股份出让协议。Real Reward以每股作价14.75港元，出售利福国际3.24亿股，相当公司已发行股本约19.9%，涉资47.83亿港元。 (完) (整理 曾祥进; 审校 黄凯)