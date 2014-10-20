我的钢铁网：10月17日中国主要港口铁矿石库存统计

标题新闻：美联航与之前被强行拖下飞机的乘客杜成德(David Dao)达成和解，和解金额未公布-律师
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以下内容节选自10月17日的我的钢铁网：
Mysteel本周统计全国41个主要港口铁矿石库存总量为10,658万吨，环比上周降193万吨，同口径库存10,100万吨；其中澳矿5,485万吨，巴西1,879万吨，印度79万吨，贸易矿3,696万吨，精粉431万吨，球团217万吨，块矿1,191万吨。
Mysteel本周统计天津、京唐、曹妃甸、日照、青岛、岚山、连云港北方七港一周疏港量1,137.5万吨，环比上周增8.3%。(完)
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路透纽约/伦敦4月27日 - 期糖周四跌至一年低位，连跌第四日，受累于跟进卖盘。四日连跌导致原糖现货月合约在周五到期前与远月合约的贴水触及七个月最阔水平。
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。