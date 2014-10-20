香港个股：利福国际大股东售近两成股权予中东最大主权基金卡塔尔投资局

标题新闻：美联航与之前被强行拖下飞机的乘客杜成德(David Dao)达成和解，和解金额未公布-律师
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路透香港10月20日 - 香港百货店经营商--利福国际集团有限公司 周一公告，该公司控股股东Real Reward周日已与独立第三方卡塔尔投资局旗下Bellshill Investment签订股份出让协议。Real Reward以每股作价14.75港元，出售利福国际3.24亿股，相当公司已发行股本约19.9%，涉资47.83亿港元。 交易完成后，Real Reward对利福的持股量，将由原来52.17%降至32.27%，仍为该公司控股股东。Real Reward由刘銮鸿旗下United Goal Resources与周大福企业全资附属公司Go Create各拥有50%权益。交易完成后，买方将提名一位候选人出任公司董事会之非执行董事。
购入利福国际Bellshill Investment Company为Qatar Holding LLC，是中东最大主权基金卡塔尔投资局--QatarInvestment Authority全资拥有的附属公司。 QatarInvestment Authority为一间全球性投资机构，其主要投资包括农业银行 、Barclaysplc、Canary Wharf Group(通过Songbird Estates)、瑞信集团、Harrods Group、希思罗机场控股公司、IberdrolaSA、KataraHospitality、伦敦证券交易所集团、Ooredoo、卡塔尔交易所、Qatar National Bank、Santander Brasil及Volkswagen AG。
利福国际及利福地产 均已申请于今早起复牌。利福国际早盘报13.74港元，较9月24日停牌前的收市价14.60跌5.89%。（完）
欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 赵红梅; 审校 曾祥进)
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路透纽约/伦敦4月27日 - 期糖周四跌至一年低位，连跌第四日，受累于跟进卖盘。四日连跌导致原糖现货月合约在周五到期前与远月合约的贴水触及七个月最阔水平。
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。