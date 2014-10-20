香港个股：利福国际大股东售近两成股权予中东最大主权基金卡塔尔投资局

路透香港10月20日 - 香港百货店经营商--利福国际集团有限公司 周一公告，该公司控股股东Real Reward周日已与独立第三方卡塔尔投资局旗下Bellshill Investment签订股份出让协议。Real Reward以每股作价14.75港元，出售利福国际3.24亿股，相当公司已发行股本约19.9%，涉资47.83亿港元。 交易完成后，Real Reward对利福的持股量，将由原来52.17%降至32.27%，仍为该公司控股股东。Real Reward由刘銮鸿旗下United Goal Resources与周大福企业全资附属公司Go Create各拥有50%权益。交易完成后，买方将提名一位候选人出任公司董事会之非执行董事。

购入利福国际Bellshill Investment Company为Qatar Holding LLC，是中东最大主权基金卡塔尔投资局--QatarInvestment Authority全资拥有的附属公司。 QatarInvestment Authority为一间全球性投资机构，其主要投资包括农业银行 、Barclaysplc、Canary Wharf Group(通过Songbird Estates)、瑞信集团、Harrods Group、希思罗机场控股公司、IberdrolaSA、KataraHospitality、伦敦证券交易所集团、Ooredoo、卡塔尔交易所、Qatar National Bank、Santander Brasil及Volkswagen AG。

利福国际及利福地产 均已申请于今早起复牌。利福国际早盘报13.74港元，较9月24日停牌前的收市价14.60跌5.89%。（完）

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