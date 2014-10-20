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亚洲 | 2014年 10月 20日 星期一 10:09 BJT

《汇市简讯》欧元/美元弹离低点，欧元/日圆买需提供支撑

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* 欧元/美元回升到1.2770附近的开盘水准，稍早跌至1.2737

* 欧元/日圆买盘提供支撑，该交叉盘盘中上涨0.38%

* 小时阻力位在1.2780附近，若取得突破，将上看1.2820/40。(完)

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