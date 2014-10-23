背景资料：中共中央历届“四中全会”回顾

路透北京10月23日 - 中国共产党第十八届中央委员会第四次全体会议，于2014年10月20日至23日在北京举行。全会听取和讨论了习近平受中央政治局委托作的工作报告，审议通过了《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》。

新华社授权发布的四中全会公报提出，优化司法职权配置，推动实行审判权和执行权相分离的体制改革试点，最高人民法院设立巡回法庭，探索设立跨行政区划的人民法院和人民检察院，探索建立检察机关提起公益诉讼制度。

全会还确认了中央政治局之前作出的给予李东生、蒋洁敏、杨金山、王永春、李春城、万庆良开除党籍的处分。

梳理改革开放以来历次共产党的全会，以“依法治国”作为主题，十八届四中全会还是党史上的第一次。

以下为历届“四中全会”回顾：

--十八届四中全会，2014年10月20日至23日，审议通过了《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》。确认政治局之前作出的给予李东生、蒋洁敏、杨金山、王永春、李春城、万庆良开除党籍的处分。

--十七届四中全会，2009年9月15日至18日，通过了《中共中央关于加强和改进新形势下党的建设若干重大问题的决定》。

--十六届四中全会，2004年9月16日至19日，通过《中共中央关于加强党的执政能力建设的决定》。决定胡锦涛任中共中央军事委员会主席。撤销田凤山中央委员会委员职务，开除其党籍。

--十五届四中全会，1999年9月19日至22日，通过《中共中央关于国有企业改革和发展若干重大问题的决定》。增补胡锦涛为中央军事委员会副主席。撤销许运鸿中央委员会候补委员职务，开除其党籍。

--十四届四中全会，1994年9月25日至28日，集中讨论了党的建设问题，并作出了《中共中央关于加强党的建设几个重大问题的决定》

--十三届四中全会，1989年6月23日至24日，全会对中央领导机构的部分成员进行了调整，选举江泽民为中央委员会总书记。

--十二届四中全会，1985年9月16日，通过《中共中央关于制定国民经济和社会发展第七个五年计划的建议(草案)》。讨论确定了进一步实现中央领导机构成员新老交替的原则。

--十一届四中全会，1979年9月25日至28日，讨论通过《中共中央关于加快农业发展若干问题的决定》。

--八届四中全会，1958年5月3日，讨论了党的“八大”二次会议的议程、代表团的组成和大会主席团的组成等议题。