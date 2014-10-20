台湾债市：五年券殖利率盘初弹升，惜售心态仍浓

路透台北10月20日 - 台湾五年公债103/15 殖利率周一盘初弹升。因上周五美债价格第二日下跌，台股盘初也跌深反弹。不过持券者惜售心态仍浓，令殖利率弹幅有限。

交易商认为，短期仍将关注国际债市对美国升息时点的预期是否改变，此外，台股在年底选举前的表现，以及寿险投资端对国际板美元债的兴趣，将影响后续走势。

“五年债在标售后已无新增筹码，最近得到比较好的归属。”一位银行交易员说。

另一证券商交易员也称，银行等实质买盘没有释出筹码令流动性不佳，空手交易商要补货，只能压低利率买券。

他们认为，美联储在29日公布利率决议前，市场料将随着美国经济数据等消息面变化，波动幅度也会变大。

美国公债价格周五连跌第二日，扭转本周稍早的升势，因一美国消费者信心数据跳升，且美股和欧股大涨。

预估指标公债主要交投区间： •五年公债103/15 ：1.12-1.15% •10年增额公债103/13R ：1.57-1.61%

本地时间10:03时最新报价： •103/15期五年公债殖利率弹1.35基点报1.1435%。 •10年增额公债103/13R发行前交易殖利率弹1.45基点报1.5945%。

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