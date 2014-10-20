台湾债市：五年券殖利率盘初弹升，惜售心态仍浓

标题新闻：美联航与之前被强行拖下飞机的乘客杜成德(David Dao)达成和解，和解金额未公布-律师
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透台北10月20日 - 台湾五年公债103/15 殖利率周一盘初弹升。因上周五美债价格第二日下跌，台股盘初也跌深反弹。不过持券者惜售心态仍浓，令殖利率弹幅有限。
交易商认为，短期仍将关注国际债市对美国升息时点的预期是否改变，此外，台股在年底选举前的表现，以及寿险投资端对国际板美元债的兴趣，将影响后续走势。
“五年债在标售后已无新增筹码，最近得到比较好的归属。”一位银行交易员说。
另一证券商交易员也称，银行等实质买盘没有释出筹码令流动性不佳，空手交易商要补货，只能压低利率买券。
他们认为，美联储在29日公布利率决议前，市场料将随着美国经济数据等消息面变化，波动幅度也会变大。
美国公债价格周五连跌第二日，扭转本周稍早的升势，因一美国消费者信心数据跳升，且美股和欧股大涨。
预估指标公债主要交投区间： •五年公债103/15 ：1.12-1.15% •10年增额公债103/13R ：1.57-1.61%
本地时间10:03时最新报价： •103/15期五年公债殖利率弹1.35基点报1.1435%。 •10年增额公债103/13R发行前交易殖利率弹1.45基点报1.5945%。
以下为最新相关报导连结：
--《一周经济焦点》金融市场逐步适应全球经济成长的“新平庸”时期
--美国债市：公债价格下滑，因股市上扬及消费者信心改善
--《综述》美国消费者信心意外升至七年高点，楼市亦持续复苏 (完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透纽约/伦敦4月27日 - 期糖周四跌至一年低位，连跌第四日，受累于跟进卖盘。四日连跌导致原糖现货月合约在周五到期前与远月合约的贴水触及七个月最阔水平。
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。