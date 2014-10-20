中国债市动态：SLF消息确认现券收益率继续下行，国债期货涨势明显

标题新闻：美联航与之前被强行拖下飞机的乘客杜成德(David Dao)达成和解，和解金额未公布-律师
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路透上海10月20日 - 在中国央行对股份制银行提供流动性消息得到确认后，银行间债市周一早盘现券收益率进一步下行，国债期货则延续上日涨势，且幅度扩大。
交易员认为，尽管收益率不断下探，但在没有不利消息出台前，对未来政策的持续宽松预期仍支撑债市，看多依旧是主基调。
四位业内消息人士上周五向路透透露，数家股份制商业银行已接获中国央行的通知，将通过常备借贷便利工具(SLF)获得流动性支持。当时已知约5-6家，共计金额约2,000亿元人民币。不过有券商报告称，央行投放规模可能更多，形式也不排除是抵押补充贷款(PSL)。
华南一银行交易员称，早盘现券收益率“继续往下，金融债基本五个BP以上。”
他并指出，从央行连续出台定向宽松政策来看，债市短期内走势应无大碍。因明天将要的公布三季度经济数据，预计不会太佳，且市场流动性也较充裕。
剩余期限约9.3年的固息国开债140205券最新报价 在4.4100%/4.3600%，上日尾盘为4.4800%/4.4500%。
利率互换市场上，受资金价格走低等影响，各期限IRS也出现不同程度的下行，唯跌幅较现券稍逊。
中金所五年期国债期货主力合约TF1412 早盘收报95.886元，较上日结算价大涨0.296元，或0.31%。(完) (发稿 李宏薇；审校 林高丽)
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路透纽约/伦敦4月27日 - 期糖周四跌至一年低位，连跌第四日，受累于跟进卖盘。四日连跌导致原糖现货月合约在周五到期前与远月合约的贴水触及七个月最阔水平。
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。