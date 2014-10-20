中国债市动态：SLF消息确认现券收益率继续下行，国债期货涨势明显

路透上海10月20日 - 在中国央行对股份制银行提供流动性消息得到确认后，银行间债市周一早盘现券收益率进一步下行，国债期货则延续上日涨势，且幅度扩大。

交易员认为，尽管收益率不断下探，但在没有不利消息出台前，对未来政策的持续宽松预期仍支撑债市，看多依旧是主基调。

四位业内消息人士上周五向路透透露，数家股份制商业银行已接获中国央行的通知，将通过常备借贷便利工具(SLF)获得流动性支持。当时已知约5-6家，共计金额约2,000亿元人民币。不过有券商报告称，央行投放规模可能更多，形式也不排除是抵押补充贷款(PSL)。

华南一银行交易员称，早盘现券收益率“继续往下，金融债基本五个BP以上。”

他并指出，从央行连续出台定向宽松政策来看，债市短期内走势应无大碍。因明天将要的公布三季度经济数据，预计不会太佳，且市场流动性也较充裕。

剩余期限约9.3年的固息国开债140205券最新报价 在4.4100%/4.3600%，上日尾盘为4.4800%/4.4500%。

利率互换市场上，受资金价格走低等影响，各期限IRS也出现不同程度的下行，唯跌幅较现券稍逊。