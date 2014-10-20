光大期货：多头离场沪锌价格急跌，但基本面仍有较强支撑

锌价受宏观经济继续下滑的拖累而导致资金流出，价格下跌。但是其相对较强的基本面仍将支持空其他工业品多锌的策略。此外，供应紧张支撑价格，2015年是矿山关闭高峰，精炼锌产出也将继续受到环保政策的压制，因此，我们仍维持锌价短期区间振荡，中期价格上行的判断。(完)