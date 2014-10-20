光大期货：多头离场沪锌价格急跌，但基本面仍有较强支撑

标题新闻：美联航与之前被强行拖下飞机的乘客杜成德(David Dao)达成和解，和解金额未公布-律师
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以下内容节选自10月20日的《期货日报》：
7月锌价大幅上行至三年新高，期锌总持仓达57.1万手，为上市以来持仓新高。9月初，随着大量多头资金迅速平仓离场，锌价急跌，回到16000元/吨一线，同时持仓回落至30万手，“锌锌”向荣转向“锌”灰意冷。
锌价受宏观经济继续下滑的拖累而导致资金流出，价格下跌。但是其相对较强的基本面仍将支持空其他工业品多锌的策略。此外，供应紧张支撑价格，2015年是矿山关闭高峰，精炼锌产出也将继续受到环保政策的压制，因此，我们仍维持锌价短期区间振荡，中期价格上行的判断。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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路透纽约/伦敦4月27日 - 期糖周四跌至一年低位，连跌第四日，受累于跟进卖盘。四日连跌导致原糖现货月合约在周五到期前与远月合约的贴水触及七个月最阔水平。
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。