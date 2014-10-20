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亚洲 | 2014年 10月 20日 星期一 10:12 BJT

光大期货：多头离场沪锌价格急跌，但基本面仍有较强支撑

以下内容节选自10月20日的《期货日报》：

7月锌价大幅上行至三年新高，期锌总持仓达57.1万手，为上市以来持仓新高。9月初，随着大量多头资金迅速平仓离场，锌价急跌，回到16000元/吨一线，同时持仓回落至30万手，“锌锌”向荣转向“锌”灰意冷。

　　锌价受宏观经济继续下滑的拖累而导致资金流出，价格下跌。但是其相对较强的基本面仍将支持空其他工业品多锌的策略。此外，供应紧张支撑价格，2015年是矿山关闭高峰，精炼锌产出也将继续受到环保政策的压制，因此，我们仍维持锌价短期区间振荡，中期价格上行的判断。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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