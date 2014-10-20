日本股市：受美国乐观数据提振劲升，料录得2013年6月来最大单日涨幅

标题新闻：美联航与之前被强行拖下飞机的乘客杜成德(David Dao)达成和解，和解金额未公布-律师
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乐观的美国消费者信心数据使投资者信心获得提振，也提高了风险胃纳。汤森路透/密西根大学美国10月消费者信心指数初值为86.4，创下2007年7月以来最高，表现优于预期。 另有数据显示，美国美国9月房屋开工上升6.3%，升幅强于预期。
交易员表示，继日经指数上周挫跌5%之后，投资者追捧最近受到重压的个股。
“一些股票抛售过度，投资者正在逢低布仓，”某日资券商交易员表示。
但对于本月稍早打击股市的不利因素，投资者仍保持谨慎。
东海东京调查中心首席策略师中井裕幸表示，“不利因素包括欧洲经济疑虑、市场对美国联邦储备理事会(美联储/FED)结束缩减购债之后情况的忧虑，以及对埃博拉疫情的担忧。”
中井裕幸说，这些担忧情绪仍未消散，此轮反弹或只是昙花一现。
丰田汽车大涨5.2%，本田汽车劲扬3.2%，Panasonic Corp 也飙涨5.0%。
东证股价指数 大涨3.6%，至1,219.12点，JPX-日经400指数 涨3.6%，至11,095.52点。(完)
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路透纽约/伦敦4月27日 - 期糖周四跌至一年低位，连跌第四日，受累于跟进卖盘。四日连跌导致原糖现货月合约在周五到期前与远月合约的贴水触及七个月最阔水平。
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。