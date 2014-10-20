日本股市：受美国乐观数据提振劲升，料录得2013年6月来最大单日涨幅

乐观的美国消费者信心数据使投资者信心获得提振，也提高了风险胃纳。汤森路透/密西根大学美国10月消费者信心指数初值为86.4，创下2007年7月以来最高，表现优于预期。 另有数据显示，美国美国9月房屋开工上升6.3%，升幅强于预期。