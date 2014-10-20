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亚洲 | 2014年 10月 20日 星期一 10:25 BJT

日本股市：受美国乐观数据提振劲升，料录得2013年6月来最大单日涨幅

乐观的美国消费者信心数据使投资者信心获得提振，也提高了风险胃纳。汤森路透/密西根大学美国10月消费者信心指数初值为86.4，创下2007年7月以来最高，表现优于预期。 另有数据显示，美国美国9月房屋开工上升6.3%，升幅强于预期。

交易员表示，继日经指数上周挫跌5%之后，投资者追捧最近受到重压的个股。

“一些股票抛售过度，投资者正在逢低布仓，”某日资券商交易员表示。

但对于本月稍早打击股市的不利因素，投资者仍保持谨慎。

东海东京调查中心首席策略师中井裕幸表示，“不利因素包括欧洲经济疑虑、市场对美国联邦储备理事会(美联储/FED)结束缩减购债之后情况的忧虑，以及对埃博拉疫情的担忧。”

中井裕幸说，这些担忧情绪仍未消散，此轮反弹或只是昙花一现。

丰田汽车大涨5.2%，本田汽车劲扬3.2%，Panasonic Corp 也飙涨5.0%。

东证股价指数 大涨3.6%，至1,219.12点，JPX-日经400指数 涨3.6%，至11,095.52点。(完)
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