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亚洲 | 2014年 10月 20日 星期一 10:14 BJT

期货日报：铜市弱平衡基本面恐恶化，四季度沪铜大幅走高概率小

以下内容节选自10月20日的《期货日报》：

上周，铜价走势跟宏观经济高度相关。前半周铜价强势上冲，一度站上6800美元/吨，其中国内的利好因素起到了明显的支撑作用。对于后市，铜市场弱平衡的基本面甚至会恶化，而全球宏观经济风险也日益突出，相信四季度铜市不会太平静。

短期来看，中国央行将在本周释放超2000亿元的流动性，加之全球股市企稳，有望支撑铜价。但是四季度来看，铜价仍然脆弱，弱平衡下大幅走高的概率小。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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