期货日报：铜市弱平衡基本面恐恶化，四季度沪铜大幅走高概率小

上周，铜价走势跟宏观经济高度相关。前半周铜价强势上冲，一度站上6800美元/吨，其中国内的利好因素起到了明显的支撑作用。对于后市，铜市场弱平衡的基本面甚至会恶化，而全球宏观经济风险也日益突出，相信四季度铜市不会太平静。