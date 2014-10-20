期货日报：铜市弱平衡基本面恐恶化，四季度沪铜大幅走高概率小

标题新闻：美联航与之前被强行拖下飞机的乘客杜成德(David Dao)达成和解，和解金额未公布-律师
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以下内容节选自10月20日的《期货日报》：
上周，铜价走势跟宏观经济高度相关。前半周铜价强势上冲，一度站上6800美元/吨，其中国内的利好因素起到了明显的支撑作用。对于后市，铜市场弱平衡的基本面甚至会恶化，而全球宏观经济风险也日益突出，相信四季度铜市不会太平静。
短期来看，中国央行将在本周释放超2000亿元的流动性，加之全球股市企稳，有望支撑铜价。但是四季度来看，铜价仍然脆弱，弱平衡下大幅走高的概率小。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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路透纽约/伦敦4月27日 - 期糖周四跌至一年低位，连跌第四日，受累于跟进卖盘。四日连跌导致原糖现货月合约在周五到期前与远月合约的贴水触及七个月最阔水平。
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。