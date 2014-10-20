倍特期货：上期有色金属指数剧烈振荡下行，等待反抽确认破位

标题新闻：美联航与之前被强行拖下飞机的乘客杜成德(David Dao)达成和解，和解金额未公布-律师
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以下内容节选自10月20日的《期货日报》：
上周，上期有色金属指数价格出现剧烈振荡下破走势。外围金融市场紧张异动情绪扩散，带动沪铜期价出现了振荡下破，而近期走势独立的沪锌也重新回归区间振荡，沪铝、沪铅由于资金面持续弱化，延续下降走势。有色金属指数整体的风险压力释放，周末的振荡加速下行势头，在周尾的夜盘市场初步扭转。
从本次金属交割周前后的铜期现状态观测，铜价的抗跌防守能力有所弱化，四季度到明年初的二次探底倾向提升。
有色金属指数的技术走势图表上，7、8月以来的振荡下行低点连线已经被跌破，9月底以来的抵抗防守平台破位，同时，上周该指数和铜价将6月中旬的形态承转低点跌破，单纯的技术走势解读，有振荡下行通道下破并趋向强化的指引。(完)
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路透纽约/伦敦4月27日 - 期糖周四跌至一年低位，连跌第四日，受累于跟进卖盘。四日连跌导致原糖现货月合约在周五到期前与远月合约的贴水触及七个月最阔水平。
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。