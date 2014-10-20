倍特期货：上期有色金属指数剧烈振荡下行，等待反抽确认破位

以下内容节选自10月20日的《期货日报》：

上周，上期有色金属指数价格出现剧烈振荡下破走势。外围金融市场紧张异动情绪扩散，带动沪铜期价出现了振荡下破，而近期走势独立的沪锌也重新回归区间振荡，沪铝、沪铅由于资金面持续弱化，延续下降走势。有色金属指数整体的风险压力释放，周末的振荡加速下行势头，在周尾的夜盘市场初步扭转。

从本次金属交割周前后的铜期现状态观测，铜价的抗跌防守能力有所弱化，四季度到明年初的二次探底倾向提升。

有色金属指数的技术走势图表上，7、8月以来的振荡下行低点连线已经被跌破，9月底以来的抵抗防守平台破位，同时，上周该指数和铜价将6月中旬的形态承转低点跌破，单纯的技术走势解读，有振荡下行通道下破并趋向强化的指引。(完)

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