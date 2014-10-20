瑞达期货：沪胶多头减仓幅度更大，后市多空博弈将有所加剧

中国经济：今年首季PPP项目落地增长28%，仍保持加快态势--财政部
路透北京5月4日 - 中国财政部副部长史耀斌称，今年第一季度仍然保持PPP(政府和社会资本合作)项目落地加快的良好态势，净增落地项目增长28%。
以下内容节选自10月20日的《期货日报》：
10月17日，沪胶主力1501合约早盘大幅跳空高开后瞬间拉升，期价离13000元/吨的关口仅一步之遥。但此番涨势转瞬即逝，伴随着空头持仓的增加和部分多头的获利离场，期价快速回落。之后，多头抵抗增强，空头信心有所动摇，使得午盘期价维持小区间振荡。
交易所多空持仓前20名数据显示，1501合约多空均有所减仓，相比之下，多头减仓幅度更大。当日多头主力减持3708张，空头主力减持915张，净空单增加至3241张。这表明主力多头对于后市期价继续向上运行并没有足够的信心，且主力空头的减仓也显示其对后市的不确定。尾盘双方集中减仓，更是透露出多空部分主力离场观望的意愿。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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