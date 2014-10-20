版本:
中国
亚洲 | 2014年 10月 20日 星期一 10:24 BJT

瑞达期货：沪胶多头减仓幅度更大，后市多空博弈将有所加剧

以下内容节选自10月20日的《期货日报》：

10月17日，沪胶主力1501合约早盘大幅跳空高开后瞬间拉升，期价离13000元/吨的关口仅一步之遥。但此番涨势转瞬即逝，伴随着空头持仓的增加和部分多头的获利离场，期价快速回落。之后，多头抵抗增强，空头信心有所动摇，使得午盘期价维持小区间振荡。

交易所多空持仓前20名数据显示，1501合约多空均有所减仓，相比之下，多头减仓幅度更大。当日多头主力减持3708张，空头主力减持915张，净空单增加至3241张。这表明主力多头对于后市期价继续向上运行并没有足够的信心，且主力空头的减仓也显示其对后市的不确定。尾盘双方集中减仓，更是透露出多空部分主力离场观望的意愿。(完)

详情请点选链接：here

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐