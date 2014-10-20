瑞达期货：沪胶多头减仓幅度更大，后市多空博弈将有所加剧

10月17日，沪胶主力1501合约早盘大幅跳空高开后瞬间拉升，期价离13000元/吨的关口仅一步之遥。但此番涨势转瞬即逝，伴随着空头持仓的增加和部分多头的获利离场，期价快速回落。之后，多头抵抗增强，空头信心有所动摇，使得午盘期价维持小区间振荡。

交易所多空持仓前20名数据显示，1501合约多空均有所减仓，相比之下，多头减仓幅度更大。当日多头主力减持3708张，空头主力减持915张，净空单增加至3241张。这表明主力多头对于后市期价继续向上运行并没有足够的信心，且主力空头的减仓也显示其对后市的不确定。尾盘双方集中减仓，更是透露出多空部分主力离场观望的意愿。(完)