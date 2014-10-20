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货币新闻 | 2014年 10月 20日 星期一 14:16 BJT

表格：德国9月PPI较前月持平，较上年同期下滑1.0%

路透柏林10月20日 - 德国联邦统计局周一公布，德国9月生产者物价指数(PPI)较前月持平，较上年同期下滑1.0%。

14年9月 14年8月 13年9月

较上月(%) 持平 -0.1 0.3

较上年同期(%) -1.0 -0.8 -0.5

指数(基期年为2010) 105.7 105.7 106.8

注：接受路透调查的分析师此前预计，PPI较前月持平，较上年同期下降1.0%。(完)

(编译 王颖；审校 于春红)
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