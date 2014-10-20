表格：德国9月PPI较前月持平，较上年同期下滑1.0%

芝加哥期市：CBOT大豆期货收高，因出口销售强劲
路透芝加哥4月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆合约周四小幅收涨，交易商称，上周美国大豆出口销售超预期，支撑市场。
路透柏林10月20日 - 德国联邦统计局周一公布，德国9月生产者物价指数(PPI)较前月持平，较上年同期下滑1.0%。
14年9月 14年8月 13年9月
较上月(%) 持平 -0.1 0.3
较上年同期(%) -1.0 -0.8 -0.5
指数(基期年为2010) 105.7 105.7 106.8
注：接受路透调查的分析师此前预计，PPI较前月持平，较上年同期下降1.0%。(完)
(编译 王颖；审校 于春红)
路透芝加哥4月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆合约周四小幅收涨，交易商称，上周美国大豆出口销售超预期，支撑市场。
路透芝加哥4月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月小麦期货周四收高，受堪萨斯城硬红冬麦小麦期货上涨带动，交易商称，因美国大平原南部降温，令投资人担心可能对作物造成损害。
路透芝加哥4月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四上扬，因担忧天气因素会导致美国玉米播种推迟，以及对美国将会马上退出北美贸易协定(NAFTA)的忧虑缓解。