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货币新闻 | 2014年 10月 20日 星期一 16:18 BJT

表格：欧元区8月经季节调整经常帐盈余189亿欧元，7月为盈余216亿欧元

以下为详细数据，单位为10亿欧元(除非说明，否则数据均为未经季节调整)：

欧元区贸易/经常帐收支 8月 7月 12个月累计

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经常帐 15.1 32.8 (32.3) 239.1

贸易收支 7.8 21.1 (21.0) 177.5

劳务 7.8 16.0 (15.5) 120.6

净所得 6.8 3.7 (3.7) 53.7

净经常性转移 -7.3 -7.9 (-7.9) -112.6

资本帐 0.9 -1.2 (0.4) 17.8

金融帐 -16.1 -25.9(37.8) -251.1

直接投资 8.6 -1.9 (-2.8) -53.4

证券投资 -27.8 -12.4(-14.5) 92.0

直接及证券投资 -19.2 -14.2(-17.3) 38.6

金融衍生品 -13.1 2.7(3.7) 4.9

其他投资 17.4 -15.0(-24.8) -289.8

储备资产 -1.2 0.6(0.6) -4.9

经季节调整经常帐 18.9 21.6 (18.7) 242.9

注:括号内为前值。

浏览完整报告，请登录欧洲央行网站here(完)
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