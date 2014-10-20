表格：欧元区8月经季节调整经常帐盈余189亿欧元，7月为盈余216亿欧元

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因大平原南部天气寒冷
路透芝加哥4月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月小麦期货周四收高，受堪萨斯城硬红冬麦小麦期货上涨带动，交易商称，因美国大平原南部降温，令投资人担心可能对作物造成损害。
以下为详细数据，单位为10亿欧元(除非说明，否则数据均为未经季节调整)：
欧元区贸易/经常帐收支 8月 7月 12个月累计
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经常帐 15.1 32.8 (32.3) 239.1
贸易收支 7.8 21.1 (21.0) 177.5
劳务 7.8 16.0 (15.5) 120.6
净所得 6.8 3.7 (3.7) 53.7
净经常性转移 -7.3 -7.9 (-7.9) -112.6
资本帐 0.9 -1.2 (0.4) 17.8
金融帐 -16.1 -25.9(37.8) -251.1
直接投资 8.6 -1.9 (-2.8) -53.4
证券投资 -27.8 -12.4(-14.5) 92.0
直接及证券投资 -19.2 -14.2(-17.3) 38.6
金融衍生品 -13.1 2.7(3.7) 4.9
其他投资 17.4 -15.0(-24.8) -289.8
储备资产 -1.2 0.6(0.6) -4.9
经季节调整经常帐 18.9 21.6 (18.7) 242.9
注:括号内为前值。
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路透芝加哥4月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月小麦期货周四收高，受堪萨斯城硬红冬麦小麦期货上涨带动，交易商称，因美国大平原南部降温，令投资人担心可能对作物造成损害。
路透芝加哥4月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四上扬，因担忧天气因素会导致美国玉米播种推迟，以及对美国将会马上退出北美贸易协定(NAFTA)的忧虑缓解。
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