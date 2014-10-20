中国期货：研究制定铁矿石期货国际化方案，探索掉期等衍生品--大商所

路透北京10月20日 - 中国大连商品交易所称，下一步将推动品种的国际化，目前大商所正积极研究制订铁矿石期货国际化方案，并探索开发掉期、指数等新型衍生工具，丰富品种和工具体系，满足企业多样化避险和投资者投资需求。

大商所提供的铁矿石期货<0#DCIO:>上市一周年新闻稿援引大商所人士称，中国煤焦钢期货品种发展速度较快、势头较好，但相比于境外发达期市和国内期市成熟品种，其市场广度和深度还不够，在市场机制、投资者结构、产业客户参与度等方面，还有许多市场培育工作要做。

“在资本市场对外开放总体安排下，通过探索开展铁矿石保税交割，引进境外合格投资者，把铁矿石打造成具有国际定价话语权的期货品种。”新闻稿指出。

北京工商大学证券期货研究所所长胡俞越曾表示，从国际衍生品市场发展及商品价格定价权演变来看，衍生品的推出为定价话语权的争取提供了平台和筹码，但定价话语权的大小还与金融衍生品市场发展程度、市场开发程度等有关，特别是市场的对外开放是争取价格国际话语权的重要基础条件之一。

新闻稿称，铁矿石期货与煤、焦、钢品种共同完善了全产业链投资体系，现货企业和投资者可通过焦煤、焦炭、铁矿石、螺纹钢等期货品种进行组合，构建多样的产业链的避险和投资模式。

数据显示，去年10月18日大商所铁矿石期货上市以来，市场流动性持续提升，截至今年10月17日，铁矿石期货累计成交6,764.02万手（单边），成交金额4.68万亿元，日均成交27.61万手，日均持仓29.02万手，成交量折合现货约67.64亿吨。按现货成交量，铁矿石成为大商所所仅次于焦炭的第二大品种。