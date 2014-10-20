中国期货：研究制定铁矿石期货国际化方案，探索掉期等衍生品--大商所

标题新闻：美联航与之前被强行拖下飞机的乘客杜成德(David Dao)达成和解，和解金额未公布-律师
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路透北京10月20日 - 中国大连商品交易所称，下一步将推动品种的国际化，目前大商所正积极研究制订铁矿石期货国际化方案，并探索开发掉期、指数等新型衍生工具，丰富品种和工具体系，满足企业多样化避险和投资者投资需求。
大商所提供的铁矿石期货<0#DCIO:>上市一周年新闻稿援引大商所人士称，中国煤焦钢期货品种发展速度较快、势头较好，但相比于境外发达期市和国内期市成熟品种，其市场广度和深度还不够，在市场机制、投资者结构、产业客户参与度等方面，还有许多市场培育工作要做。
“在资本市场对外开放总体安排下，通过探索开展铁矿石保税交割，引进境外合格投资者，把铁矿石打造成具有国际定价话语权的期货品种。”新闻稿指出。
北京工商大学证券期货研究所所长胡俞越曾表示，从国际衍生品市场发展及商品价格定价权演变来看，衍生品的推出为定价话语权的争取提供了平台和筹码，但定价话语权的大小还与金融衍生品市场发展程度、市场开发程度等有关，特别是市场的对外开放是争取价格国际话语权的重要基础条件之一。
新闻稿称，铁矿石期货与煤、焦、钢品种共同完善了全产业链投资体系，现货企业和投资者可通过焦煤、焦炭、铁矿石、螺纹钢等期货品种进行组合，构建多样的产业链的避险和投资模式。
数据显示，去年10月18日大商所铁矿石期货上市以来，市场流动性持续提升，截至今年10月17日，铁矿石期货累计成交6,764.02万手（单边），成交金额4.68万亿元，日均成交27.61万手，日均持仓29.02万手，成交量折合现货约67.64亿吨。按现货成交量，铁矿石成为大商所所仅次于焦炭的第二大品种。
按可比口径，铁矿石期货累计成交量约为同期新加坡铁矿石掉期、期货的23和54倍、美国CME的428倍。与新加坡掉期市场的日均持仓比值由2013年的0.32提高至2014年的1.26。(完) (发稿 李文科; 审校 张喜良)
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路透纽约/伦敦4月27日 - 期糖周四跌至一年低位，连跌第四日，受累于跟进卖盘。四日连跌导致原糖现货月合约在周五到期前与远月合约的贴水触及七个月最阔水平。
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。