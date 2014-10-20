《分析师观点》台湾9月外销订单令人惊艳，iPhone 6效应发威

路透台北10月20日 - 台湾经济部周一公布，9月外销订单较上年同期增12.7%，远优于市场预估的成长3.3%。9月外销订单金额并创历年单月新高。

经济部表示，9月外销订单的金额为433.1亿美元，较上月382.1亿美元成长13.4%。9月外销订单创新高主因受惠国际品牌手持行动装置新品上市及笔电产品需求增温，带动资讯通信、电子产品接单双创历年单月新高。

“今天的订单很好主要反映国际品牌新品的上市。”经济部统计处长林丽贞说。

林丽贞并指出，就地区别表现看，美国经济复苏很明显，大陆景气有点走弱了。来自美国的订单金额超越中国达到113.7亿美元，中国居次为104亿美元，以往皆为中国最高。不过9月来自两国的订单金额都是历史新高。

展望未来，经济部称，国际品牌大厂手持行动装置推陈出新及4G(第四代行动通讯)网路新兴运用等因素带动换机风潮，加以欧美年终旺季备货需求，可望推升组装代工及相关产业供应链接单持续畅旺。

以下为外销订单数据较上年同期变动率(%)：

2014年9月 2014年8月

外销订单 +12.7 +5.2

路透调查 +3.3

订单区域

中国大陆(含港) +8.6 +2.9

美国 +15.5 +5.1

欧洲 +22.6 +5.5

日本 -0.1 +6.9

**市场评论**

--永丰金证券总经分析师 石孝棨：

9月外销订单表现优于我们原先乐观预期的年增8.9%，主要受惠于苹果新品iPhone 6销售极佳，来自欧、美的外销订单皆年增两位数，其中来自欧洲订单年增22%感到比较意外，或多或少受惠于iPhone 6销售及欧洲去年基期较低，预估第四季外销订单将更甚于第三季，有蛮高机会上修第四季外销订单年增率。

--元大投顾分析师 王诚宏：

外销订单远超过预期。数字反映两个现象，一是外界低估了中国经济成长，其中机械产品表现蛮亮丽的，反映企业资本支出上修后，对精密机械需求变高。二是苹果出货效应不只一、两个月，且因iPhone 6并未让外界惊艳，导致非苹阵营正面迎战，这将带动手机供应链的代工需求。我们原预估全年外销订单年增率为6.5%，将上修至7%。

**市场反应**

--此数据在台湾汇市约在收盘时间公布，台币兑美元 收高0.6分，报30.415。

--台股加权股价指数 收高1.77%至8,663.14点。

**相关连结**

--参看相关细节，可点选台湾财政部网站，网址为(www.mof.gov.tw)

**相关背景**

--主计总处8月将2014年经济成长率的预估上修至3.41%，而2014年出口预估微幅上修至年增3.21%、进口年增率则微幅下修至3.80%。