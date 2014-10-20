重发-《交易视点》中国股市底部抬升可期，转债结构性机会仍可参与--中金

标题新闻：美联航与之前被强行拖下飞机的乘客杜成德(David Dao)达成和解，和解金额未公布-律师
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路透上海10月20日 - 中国大型投行--中金公司最新可转债策略周报认为，在中期股市底部抬升仍可期的判断下，下半年“至少不忽视转债”的看法不改，投资者仍可保留基本配置或底仓，而结构性机会仍可参与。
本周影响股市的因素非常多，决定了走势的复杂性。但在上述判断之下，有冲高机会仍建议仓位较重投资者稍作止盈。
**市场回顾**
过去的一周，市场如期进入“多事之秋”，海内外市场均出现较为剧烈的波动。上证综指下跌1.4%，但相比海外市场，有如此表现已经实属不易，还是表现出一定的强势特征，A股融资融券余额继续高歌猛进，高铁等结构性机会仍出现。
与之对比的是，央行政策加上经济数据披露导致纯债收益率显着下行。转债指数下跌0.46%，表现更是远落后于纯债，但个券结构性机会不少，华天、齐翔等表现优异。
上周公布的经济数据，尤其是货币信贷数据备受市场所关注。鉴于9月份存款月末偏离度考核调整的影响，M2简单的同比增速仅11.6%，存在明显的低估。经央行调整的可比口径同比与13%的目标值颇为接近，但仍备受争议。
而9月新增社融总量1.05万亿，其中新增贷款8,542亿好于市场预期，结构上短贷占比较高，但表外融资明显萎缩，信用不宽且对实体经济的支持仍偏弱。
此外，9月CPI同比+1.6%，PPI同比-1.8%，均低于预期，通缩担忧升温，但不改后期同比缓步走高趋势。进出口数据有亮点，但结合欧美经济状况，“老外救中国”的力度难过高期待。
仅从M2角度看，没有明显低于目标值，货币政策大幅调整的必要性不大。但经济增长动能偏弱，且房地产尾部风险仍存，通胀风险不大，货币政策中性偏松难改，只不过放松方式存在不确定性。
**本周关注消息面**
本周诸多事件和信息纷至沓来，包括：1、12只新股打新将在本周三到周五集中出现，由于打新资金无法循环使用，将给交易所和股市资金面带来短期压力。
2、据路透报导，央行向股份制银行投放SLF，总金额约2,000亿元。实体经济疲软，房地产金九银十落空，CPI低于预期，M2仍略低于政策目标，外汇占款乏力、基础货币存在缺口。这些因素都导致央行应保持稳中偏松的货币政策，央行有必要通过各种方式进行基础货币投放。
当然，SLF也有助于缓解IPO打新等对资金面的扰动，为四中全会的召开营造良好的氛围。从力度上，SLF和PSL的力度介于降准和逆回购之间，且央行具有更强的主导权和针对性。
如此前所述，在银行风险偏好降低的背景下，债券市场有如“干柴”，只待货币政策星星之火，是最直接受益者。对权益资产影响显然也偏正面，当然影响相对间接且有限，且没有超市场的普遍预期。
3、周五欧美股市受经济数据和超跌反弹等因素影响终于迎来明显反弹，我们判断美股持续调整可能性不大，因而海外市场对A股尤其是A\H两地上市蓝筹股的牵制作用有望降低。
4、证监会正式发布上市公司退市制度的若干意见，对绩差股影响偏负面，但上市门槛仍高，上市“壳”仍具备资源和博弈价值。
5、保监会发布《关于保险资金投资优先股有关事项的通知》。本办法姗姗来迟，强调了决策流程和内控机制，明确了优先股会计分类，增加了评级的要求。估值方法方面允许一定条件下成本计价，但如果优先股被计入权益，票息发方时间对保险收益计算很关键。
此文一出，国内版优先股近在咫尺，中行海外版优先股开了好头，社保、保险、原股东、理财等是潜在投资者，随着债市收益率下行，优先股的吸引力增加。其对股、债市需求资金都存在一定的挤出效应。
6、四中全会和沪港通即将兑现，加上三季度业绩披露等，汇丰PMI初值都将是本周市场的关注焦点。
**市场回顾**
我们仍维持近期看法，市场进入“多事之秋”，资金面和风险偏好面临一定的边际不利变化。
我们在上周提及“10月份沪港通、四中全会、房地产金九银十能否兑现都将尘埃落定，而业绩期到来、IPO再现、海外市场动荡（包括埃博拉病毒扩散）对资金面和风险偏好可能不利”。
资金面上，全球资金开始流出新兴市场和中国，而国内IPO（四季度单月发行恐增大）、优先股发行等构成供给压力。需要再次提及的是，A股追求绝对回报投资者市场占比增加，加上个股平均涨幅巨大，而11月份是传统的实际资金回笼月份，有“见好就收”并锁定获利的冲动。
融资融券仍在快速增加，上周达到6,700亿元，成为最大做多资金来源，并对冲资金的流出。不过，一旦个股和大市波动风险加大，融资融券资金助涨助跌特性值得关注。
此外，我们上周已经提到，H股在今年是A股的领先指标，A股不排除滞后反应的可能。简言之，5月份以来“情绪>估值（流动性）>业绩”的反弹逻辑开始遭遇一定的挑战，股市仍将进入一段震荡期。遇利好上涨将引发止盈盘兑现获利，而一旦跌破重要均线，可能引发止损盘涌现，风险收益特性略有弱化。
当然，我们对中长期走势仍偏正面的判断不变，近期的一系列改革增强投资者中长期信心，过去几年经济增长依赖房地产、地方融资平台进而导致的经济增长怪圈正在发生变化。
反腐及财政硬约束限制地方政府等非市场化融资主体行为，并贯彻让市场在资产配置中起到决定性作用。由此可能产生的一个结果是对经济增速不乐观，新常态更是“正常态”。宏观环境从“宏观温，微观差”状况转变为“宏观稳，微观活”。
而在金融层面，过去几年旺盛融资需求导致的信托、理财等对股市的分流作用大为降低，居民等资产配置出现重新调整引发股市资金流入。在这一过程当中，股市底部有望抬升，易涨难跌，个股和结构性机会频现。政策托底导致股市尾部风险短期被封杀。
当然，情绪推动的市场走势上容易一波三折，分子项和分母项的纠结使得市场难以呈现快牛行情，震荡市的可能性还不能排除，至少阶段性的波折难免。慢牛行情概率略大，重回震荡市行情的概率不能排除（利率的下行不是源自央行放水而是资产端倒逼），波澜壮阔牛市（改革确认成功）或重回熊市（房地产等带来尾部风险）的概率都还不大。
但在上述判断之下，有冲高机会仍建议仓位较重投资者稍作止盈。我们相对看好的个券仍是：题材转债中的国金、歌华、重工、隧道，小盘中的齐峰、齐翔、同仁、久立、通鼎、长青等，大盘中的平安和非金融大盘转债（用于调节仓位，后者业绩不佳），辅以东方、国电、徐工、南山、深机等转债。
边际上，仍坚持四类转债更具持有或增持价值：1、主流概念转债。沪港通较之前明显弱化（国金、同仁、国电仍可关注），核电（久立）、国企改革、军工仍有关注价值。雾霾可能给环保股带来机会，齐翔（还有异辛烷投产等）可能略受益。
2、三季报业绩良好个券（国金、齐峰、歌华等）。
3、同仁等后周期品种（沪港通+埃博拉病毒等行业触发剂）。
4、新券（齐峰等）。而我们此前重点关注的重工、隧道、华天、南山等仍建议逐步做止盈。几只大盘转债难有超额回报，但海外市场牵制减弱，沪港通开闸在即，加上退市制度推进，未来一段时间相对表现将改善。
**热点个券**
深机转债：三大指标持续增长，业绩将环比改善。我们前期曾建议把握其补涨机会，目前建议持有并埋伏中长期机会为主。
齐峰转债：三季报提前披露，盈利保持高增长态势。我们在该转债上市首日建议积极增持，目前仍建议长期配置并持续关注低吸机会。
通鼎转债：设立产业投资基金，继续深化移动互联网等领域的资本运作。通鼎转债是华天等老券的较好替代品，同样是小盘转债中的重点关注品种。
非金融大盘转债：油价暴跌加上混合所有制改革暂告一段落，A、H股价差几近消失，均打击正股及转债。但后续调整空间已经有限，建议转为持有并关注中期低吸机会。
中国银行：完成境外优先股发行，境内优先股融资也将启动，但算不上利好。正股一方面受益于估值提升，另一方面受制于业绩预期的疲软和资产质量担忧难以证伪，银行股的震荡格局预计将持续，加上转债的机会成本，仍不是关注重点。
重工转债：军工改革推介会召开，结合转债绝对价位，该转债迎来逐步逢高减持时机。 (完)
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路透纽约/伦敦4月27日 - 期糖周四跌至一年低位，连跌第四日，受累于跟进卖盘。四日连跌导致原糖现货月合约在周五到期前与远月合约的贴水触及七个月最阔水平。
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。