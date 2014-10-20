重发-《交易视点》中国股市底部抬升可期，转债结构性机会仍可参与--中金

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路透上海10月20日 - 中国大型投行--中金公司最新可转债策略周报认为，在中期股市底部抬升仍可期的判断下，下半年“至少不忽视转债”的看法不改，投资者仍可保留基本配置或底仓，而结构性机会仍可参与。

本周影响股市的因素非常多，决定了走势的复杂性。但在上述判断之下，有冲高机会仍建议仓位较重投资者稍作止盈。

**市场回顾**

过去的一周，市场如期进入“多事之秋”，海内外市场均出现较为剧烈的波动。上证综指下跌1.4%，但相比海外市场，有如此表现已经实属不易，还是表现出一定的强势特征，A股融资融券余额继续高歌猛进，高铁等结构性机会仍出现。

与之对比的是，央行政策加上经济数据披露导致纯债收益率显着下行。转债指数下跌0.46%，表现更是远落后于纯债，但个券结构性机会不少，华天、齐翔等表现优异。

上周公布的经济数据，尤其是货币信贷数据备受市场所关注。鉴于9月份存款月末偏离度考核调整的影响，M2简单的同比增速仅11.6%，存在明显的低估。经央行调整的可比口径同比与13%的目标值颇为接近，但仍备受争议。

而9月新增社融总量1.05万亿，其中新增贷款8,542亿好于市场预期，结构上短贷占比较高，但表外融资明显萎缩，信用不宽且对实体经济的支持仍偏弱。

此外，9月CPI同比+1.6%，PPI同比-1.8%，均低于预期，通缩担忧升温，但不改后期同比缓步走高趋势。进出口数据有亮点，但结合欧美经济状况，“老外救中国”的力度难过高期待。

仅从M2角度看，没有明显低于目标值，货币政策大幅调整的必要性不大。但经济增长动能偏弱，且房地产尾部风险仍存，通胀风险不大，货币政策中性偏松难改，只不过放松方式存在不确定性。

**本周关注消息面**

本周诸多事件和信息纷至沓来，包括：1、12只新股打新将在本周三到周五集中出现，由于打新资金无法循环使用，将给交易所和股市资金面带来短期压力。

2、据路透报导，央行向股份制银行投放SLF，总金额约2,000亿元。实体经济疲软，房地产金九银十落空，CPI低于预期，M2仍略低于政策目标，外汇占款乏力、基础货币存在缺口。这些因素都导致央行应保持稳中偏松的货币政策，央行有必要通过各种方式进行基础货币投放。

当然，SLF也有助于缓解IPO打新等对资金面的扰动，为四中全会的召开营造良好的氛围。从力度上，SLF和PSL的力度介于降准和逆回购之间，且央行具有更强的主导权和针对性。

如此前所述，在银行风险偏好降低的背景下，债券市场有如“干柴”，只待货币政策星星之火，是最直接受益者。对权益资产影响显然也偏正面，当然影响相对间接且有限，且没有超市场的普遍预期。

3、周五欧美股市受经济数据和超跌反弹等因素影响终于迎来明显反弹，我们判断美股持续调整可能性不大，因而海外市场对A股尤其是A\H两地上市蓝筹股的牵制作用有望降低。

4、证监会正式发布上市公司退市制度的若干意见，对绩差股影响偏负面，但上市门槛仍高，上市“壳”仍具备资源和博弈价值。

5、保监会发布《关于保险资金投资优先股有关事项的通知》。本办法姗姗来迟，强调了决策流程和内控机制，明确了优先股会计分类，增加了评级的要求。估值方法方面允许一定条件下成本计价，但如果优先股被计入权益，票息发方时间对保险收益计算很关键。

此文一出，国内版优先股近在咫尺，中行海外版优先股开了好头，社保、保险、原股东、理财等是潜在投资者，随着债市收益率下行，优先股的吸引力增加。其对股、债市需求资金都存在一定的挤出效应。

6、四中全会和沪港通即将兑现，加上三季度业绩披露等，汇丰PMI初值都将是本周市场的关注焦点。

**市场回顾**

我们仍维持近期看法，市场进入“多事之秋”，资金面和风险偏好面临一定的边际不利变化。

我们在上周提及“10月份沪港通、四中全会、房地产金九银十能否兑现都将尘埃落定，而业绩期到来、IPO再现、海外市场动荡（包括埃博拉病毒扩散）对资金面和风险偏好可能不利”。

资金面上，全球资金开始流出新兴市场和中国，而国内IPO（四季度单月发行恐增大）、优先股发行等构成供给压力。需要再次提及的是，A股追求绝对回报投资者市场占比增加，加上个股平均涨幅巨大，而11月份是传统的实际资金回笼月份，有“见好就收”并锁定获利的冲动。

融资融券仍在快速增加，上周达到6,700亿元，成为最大做多资金来源，并对冲资金的流出。不过，一旦个股和大市波动风险加大，融资融券资金助涨助跌特性值得关注。

此外，我们上周已经提到，H股在今年是A股的领先指标，A股不排除滞后反应的可能。简言之，5月份以来“情绪>估值（流动性）>业绩”的反弹逻辑开始遭遇一定的挑战，股市仍将进入一段震荡期。遇利好上涨将引发止盈盘兑现获利，而一旦跌破重要均线，可能引发止损盘涌现，风险收益特性略有弱化。

当然，我们对中长期走势仍偏正面的判断不变，近期的一系列改革增强投资者中长期信心，过去几年经济增长依赖房地产、地方融资平台进而导致的经济增长怪圈正在发生变化。

反腐及财政硬约束限制地方政府等非市场化融资主体行为，并贯彻让市场在资产配置中起到决定性作用。由此可能产生的一个结果是对经济增速不乐观，新常态更是“正常态”。宏观环境从“宏观温，微观差”状况转变为“宏观稳，微观活”。

而在金融层面，过去几年旺盛融资需求导致的信托、理财等对股市的分流作用大为降低，居民等资产配置出现重新调整引发股市资金流入。在这一过程当中，股市底部有望抬升，易涨难跌，个股和结构性机会频现。政策托底导致股市尾部风险短期被封杀。

当然，情绪推动的市场走势上容易一波三折，分子项和分母项的纠结使得市场难以呈现快牛行情，震荡市的可能性还不能排除，至少阶段性的波折难免。慢牛行情概率略大，重回震荡市行情的概率不能排除（利率的下行不是源自央行放水而是资产端倒逼），波澜壮阔牛市（改革确认成功）或重回熊市（房地产等带来尾部风险）的概率都还不大。

但在上述判断之下，有冲高机会仍建议仓位较重投资者稍作止盈。我们相对看好的个券仍是：题材转债中的国金、歌华、重工、隧道，小盘中的齐峰、齐翔、同仁、久立、通鼎、长青等，大盘中的平安和非金融大盘转债（用于调节仓位，后者业绩不佳），辅以东方、国电、徐工、南山、深机等转债。

边际上，仍坚持四类转债更具持有或增持价值：1、主流概念转债。沪港通较之前明显弱化（国金、同仁、国电仍可关注），核电（久立）、国企改革、军工仍有关注价值。雾霾可能给环保股带来机会，齐翔（还有异辛烷投产等）可能略受益。

2、三季报业绩良好个券（国金、齐峰、歌华等）。

3、同仁等后周期品种（沪港通+埃博拉病毒等行业触发剂）。

4、新券（齐峰等）。而我们此前重点关注的重工、隧道、华天、南山等仍建议逐步做止盈。几只大盘转债难有超额回报，但海外市场牵制减弱，沪港通开闸在即，加上退市制度推进，未来一段时间相对表现将改善。

**热点个券**

深机转债：三大指标持续增长，业绩将环比改善。我们前期曾建议把握其补涨机会，目前建议持有并埋伏中长期机会为主。

齐峰转债：三季报提前披露，盈利保持高增长态势。我们在该转债上市首日建议积极增持，目前仍建议长期配置并持续关注低吸机会。

通鼎转债：设立产业投资基金，继续深化移动互联网等领域的资本运作。通鼎转债是华天等老券的较好替代品，同样是小盘转债中的重点关注品种。

非金融大盘转债：油价暴跌加上混合所有制改革暂告一段落，A、H股价差几近消失，均打击正股及转债。但后续调整空间已经有限，建议转为持有并关注中期低吸机会。

中国银行：完成境外优先股发行，境内优先股融资也将启动，但算不上利好。正股一方面受益于估值提升，另一方面受制于业绩预期的疲软和资产质量担忧难以证伪，银行股的震荡格局预计将持续，加上转债的机会成本，仍不是关注重点。

重工转债：军工改革推介会召开，结合转债绝对价位，该转债迎来逐步逢高减持时机。 (完)