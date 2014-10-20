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货币新闻 | 2014年 10月 20日 星期一 16:07 BJT

表格: LME金属库存最新变化--10月20日

路透伦敦10月20日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨)：
    
    品种             最新库存            变动
      铜              157,725            -100
      锡                9,155             -25
      铅              224,700            -350
      锌              721,575          -1,575
      铝            4,507,500          -9,975
      镍              376,506          +1,014
    铝合金             27,380            -120
    NASAAC             72,860             +20
     
    *NASAAC为北美特种铝合金.(完)
  
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>
        
 品种   库存数据           库存分布                品种    库存数据           库存分布
 铜     MCU-STOCKS       <0#MCUSTX-LOC-GRD>          铅       MPB-STOCKS     <0#MPBSTX-LOC-GRD>
 铝     MAL-STOCKS       <0#MALSTX-LOC-GRD>          锡       MSN-STOCKS     <0#MSNSTX-LOC-GRD>
 锌     MZN-STOCKS       <0#MZNSTX-LOC-GRD>      铝合金       MAA-STOCKS     <0#MAASTX-LOC-GRD>
 镍     MNI-STOCKS       <0#MNISTX-LOC-GRD>       NASAA       MNA-STOCKS     <0#MNASTX-LOC-GRD>
    
      
    贵金属报导      基本金属报导     
    全球金市           COMEX金持仓   
    伦敦金定盘    COMEX铜持仓   
    现货金             现货银              
    现货铂金           现货钯金            
    金属期市        LME库存变化     

 (编译 蔡美珍；审校 艾茂林)
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