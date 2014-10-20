表格: LME金属库存最新变化--10月20日

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因大平原南部天气寒冷
路透芝加哥4月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月小麦期货周四收高，受堪萨斯城硬红冬麦小麦期货上涨带动，交易商称，因美国大平原南部降温，令投资人担心可能对作物造成损害。
路透伦敦10月20日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨)： 品种 最新库存 变动 铜 157,725 -100 锡 9,155 -25 铅 224,700 -350 锌 721,575 -1,575 铝 4,507,500 -9,975 镍 376,506 +1,014 铝合金 27,380 -120 NASAAC 72,860 +20 *NASAAC为北美特种铝合金.(完) LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS> 品种 库存数据 库存分布 品种 库存数据 库存分布 铜 MCU-STOCKS <0#MCUSTX-LOC-GRD> 铅 MPB-STOCKS <0#MPBSTX-LOC-GRD> 铝 MAL-STOCKS <0#MALSTX-LOC-GRD> 锡 MSN-STOCKS <0#MSNSTX-LOC-GRD> 锌 MZN-STOCKS <0#MZNSTX-LOC-GRD> 铝合金 MAA-STOCKS <0#MAASTX-LOC-GRD> 镍 MNI-STOCKS <0#MNISTX-LOC-GRD> NASAA MNA-STOCKS <0#MNASTX-LOC-GRD> 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译 蔡美珍；审校 艾茂林)
路透芝加哥4月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月小麦期货周四收高，受堪萨斯城硬红冬麦小麦期货上涨带动，交易商称，因美国大平原南部降温，令投资人担心可能对作物造成损害。
路透芝加哥4月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四上扬，因担忧天气因素会导致美国玉米播种推迟，以及对美国将会马上退出北美贸易协定(NAFTA)的忧虑缓解。
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