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亚洲 | 2014年 10月 20日 星期一 10:34 BJT

韩国汇市：韩元兑美元早盘持坚，因外资买进韩股提振韩元需求

路透首尔10月20日 - 韩国韩元兑美元 周一持坚，因外资在韩国股市买超，提振对韩元的需求。

0135 GMT，韩元兑美元 报1,061.2韩元，周五收报1,065.9。

0135GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,061.2 1,065.9

日圆/韩元 9.9014/053 9.9250

韩国公债期货 * 107.72 107.76

韩国综合股价指数 1,927.15 1,900.66

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)

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