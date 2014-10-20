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货币新闻 | 2014年 10月 20日 星期一 16:13 BJT

台湾数据：9月外销订单年增12.7%，远优于预期

路透台北10月20日 - 台湾经济部周一公布，9月外销订单较上年同期增12.7%，远优于市场预估的成长3.3%。9月外销订单金额并创历年单月新高。

经济部表示，9月外销订单的金额为433.1亿美元，较上月382.1亿美元成长13.4%。

经济部指出，9月外销订单创新高主因受惠国际品牌手持行动装置新品上市及笔电产 品需求增温，带动资讯通信、电子产品接单双创历年单月新高。

展望未来，经济部称，国际品牌大厂手持行动装置推陈出新及4G(第四代行动通讯)网路新兴运用等 因素带动换机风潮，加以欧美年终旺季备货需求，可望推升组装代工及相关产业供应链接单持续畅旺。

以下为外销订单数据较上年同期变动率(%)：

2014年9月 2014年8月

外销订单 +12.7 +5.2

路透调查 +3.3

订单区域

中国大陆(含港) +8.6 +2.9

美国 +15.5 +5.1

欧洲 +22.6 +5.5

日本 -0.1 +6.9 (完)

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台湾经济数据新闻请点击 (采访 高洁如; 撰写 董永年; 审校 杨淑祯)
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