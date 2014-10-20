台湾数据：9月外销订单年增12.7%，远优于预期

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因大平原南部天气寒冷
路透芝加哥4月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月小麦期货周四收高，受堪萨斯城硬红冬麦小麦期货上涨带动，交易商称，因美国大平原南部降温，令投资人担心可能对作物造成损害。
路透台北10月20日 - 台湾经济部周一公布，9月外销订单较上年同期增12.7%，远优于市场预估的成长3.3%。9月外销订单金额并创历年单月新高。
经济部表示，9月外销订单的金额为433.1亿美元，较上月382.1亿美元成长13.4%。
经济部指出，9月外销订单创新高主因受惠国际品牌手持行动装置新品上市及笔电产 品需求增温，带动资讯通信、电子产品接单双创历年单月新高。
展望未来，经济部称，国际品牌大厂手持行动装置推陈出新及4G(第四代行动通讯)网路新兴运用等 因素带动换机风潮，加以欧美年终旺季备货需求，可望推升组装代工及相关产业供应链接单持续畅旺。
以下为外销订单数据较上年同期变动率(%)：
2014年9月 2014年8月
外销订单 +12.7 +5.2
路透调查 +3.3
订单区域
中国大陆(含港) +8.6 +2.9
美国 +15.5 +5.1
欧洲 +22.6 +5.5
日本 -0.1 +6.9 (完)
参看台湾外销订单或进出口数据新闻，请点选
台湾经济数据新闻请点击 (采访 高洁如; 撰写 董永年; 审校 杨淑祯)
路透芝加哥4月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月小麦期货周四收高，受堪萨斯城硬红冬麦小麦期货上涨带动，交易商称，因美国大平原南部降温，令投资人担心可能对作物造成损害。
路透芝加哥4月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四上扬，因担忧天气因素会导致美国玉米播种推迟，以及对美国将会马上退出北美贸易协定(NAFTA)的忧虑缓解。
美国投资公司协会(ICI) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选