韩国股市：反弹，大盘普涨且海外投资者转为买超

标题新闻：美联航与之前被强行拖下飞机的乘客杜成德(David Dao)达成和解，和解金额未公布-律师
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路透首尔10月20日 - 韩股周一盘中涨幅超过1%，在连跌三天后反弹，因美国乐观的经济数据激发全球股市上扬。
0135GMT，韩国综合股价指数 涨1.39%报1,927.15点。
美国周五公布数据显示，汤森路透/密西根大学美国10月消费者信心指数初值为86.4，创下2007年7月以来最高，表现优于预期。路透调查预估为从上月的84.6下滑至84.1。此外，9月房屋开工增加6.3%，年率为102万户，升幅超过预期。
“今日压力释放后的涨势可能暗示最近这波熊市周期结束，韩国政府即将推出新举措以支撑国内股市，也将为后市提供稳定支撑，”Shinhan Investment Corp分析师Kwak Hyun-soo表示。
“第三季企业业绩仍有可能给兴奋的市场信心带来打击，但这一因素大多已经被市场消化，”Kwak Hyun-soo说。
大盘普涨，17个类股指数中有15个上扬。上涨股和下跌股家数之比超过2:1。
海外投资者买超218亿韩元(2,054万美元)韩股，有望结束长达12天的卖超势头。之前这波卖超，他们累计卖超2.4万亿韩元(22.6亿美元)韩股。
之前重挫的绩优出口股周一反弹，三星电子 涨1.2%，现代汽车 劲扬2.8%。
指标 KOSPI 200指数 升1.58%。
LG显示器 升3.6%，因几家券商预计该公司第三季获利将超过市场预期。(完)
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路透纽约/伦敦4月27日 - 期糖周四跌至一年低位，连跌第四日，受累于跟进卖盘。四日连跌导致原糖现货月合约在周五到期前与远月合约的贴水触及七个月最阔水平。
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。