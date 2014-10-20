韩国股市：反弹，大盘普涨且海外投资者转为买超

路透首尔10月20日 - 韩股周一盘中涨幅超过1%，在连跌三天后反弹，因美国乐观的经济数据激发全球股市上扬。

0135GMT，韩国综合股价指数 涨1.39%报1,927.15点。

美国周五公布数据显示，汤森路透/密西根大学美国10月消费者信心指数初值为86.4，创下2007年7月以来最高，表现优于预期。路透调查预估为从上月的84.6下滑至84.1。此外，9月房屋开工增加6.3%，年率为102万户，升幅超过预期。

“今日压力释放后的涨势可能暗示最近这波熊市周期结束，韩国政府即将推出新举措以支撑国内股市，也将为后市提供稳定支撑，”Shinhan Investment Corp分析师Kwak Hyun-soo表示。

“第三季企业业绩仍有可能给兴奋的市场信心带来打击，但这一因素大多已经被市场消化，”Kwak Hyun-soo说。

大盘普涨，17个类股指数中有15个上扬。上涨股和下跌股家数之比超过2:1。

海外投资者买超218亿韩元(2,054万美元)韩股，有望结束长达12天的卖超势头。之前这波卖超，他们累计卖超2.4万亿韩元(22.6亿美元)韩股。

之前重挫的绩优出口股周一反弹，三星电子 涨1.2%，现代汽车 劲扬2.8%。

指标 KOSPI 200指数 升1.58%。