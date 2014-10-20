中国农业：9月进口棉花12.29万吨，同比减少39%--行业协会

标题新闻：美联航与之前被强行拖下飞机的乘客杜成德(David Dao)达成和解，和解金额未公布-律师
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路透北京10月20日 - 中国棉花协会周一援引海关统计称，9月进口棉花12.29万吨，环比减少40%，同比减少39%。
刊登在协会网站的数据称，9月棉花平均进口价格2,045美元/吨，较8月下跌105美元，跌幅4.9%，同比下跌6.9%。
“9月棉花进口数量价格继续回落，平均价格略有下降。”新闻稿指出。
数据并显示，2014年前9个月中国共进口棉花200万吨，同比下降37.9%。（完） (发稿 李文科; 审校 曾祥进)
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路透纽约/伦敦4月27日 - 期糖周四跌至一年低位，连跌第四日，受累于跟进卖盘。四日连跌导致原糖现货月合约在周五到期前与远月合约的贴水触及七个月最阔水平。
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。