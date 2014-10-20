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亚洲 | 2014年 10月 20日 星期一 11:01 BJT

中国农业：9月进口棉花12.29万吨，同比减少39%--行业协会

路透北京10月20日 - 中国棉花协会周一援引海关统计称，9月进口棉花12.29万吨，环比减少40%，同比减少39%。

刊登在协会网站的数据称，9月棉花平均进口价格2,045美元/吨，较8月下跌105美元，跌幅4.9%，同比下跌6.9%。

“9月棉花进口数量价格继续回落，平均价格略有下降。”新闻稿指出。

数据并显示，2014年前9个月中国共进口棉花200万吨，同比下降37.9%。（完） (发稿 李文科; 审校 曾祥进)
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