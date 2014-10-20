《全球市场》日股引领亚洲股市上涨，美国数据缓解经济增长疑虑

商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示，10月14日止当周，投机客增持美元多头仓位至去年5月底以来最高，显示仍然看好美国经济前景。

美元净多仓从前一周的409.1亿美元增加至430.4亿美元。美元净多仓连续四周增长，且连续第九周总值至少300亿美元。

欧元兑美元 日内持稳于1.2765美元，美元兑日圆 上涨约0.2%，至107.17日圆。

路透一项调查显示，日本近半企业认为，在美元兑日圆本月触及的110日圆高位，政府应开始守卫日圆。这凸显出燃料和其他进口成本上升给脆弱的日本经济带来威胁。

但日圆兑美元在10月1日跌至六年低点110.09，三个月时间里大跌8%，招致企业纷纷抱怨，称安倍的经济疗伤手法可能成为“毒药”。

大宗商品交易方面，布兰特原油期货 日内上涨约0.1%，至每桶86.22美元，从上周近四年低位反弹，因投资人在他们号称超卖的市场中开始买回。美国原油期货 上涨约0.5%至每桶83.11美元，此前录得连续第三周跌势。