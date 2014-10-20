《全球市场》日股引领亚洲股市上涨，美国数据缓解经济增长疑虑

标题新闻：美联航与之前被强行拖下飞机的乘客杜成德(David Dao)达成和解，和解金额未公布-律师
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商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示，10月14日止当周，投机客增持美元多头仓位至去年5月底以来最高，显示仍然看好美国经济前景。
美元净多仓从前一周的409.1亿美元增加至430.4亿美元。美元净多仓连续四周增长，且连续第九周总值至少300亿美元。
欧元兑美元 日内持稳于1.2765美元，美元兑日圆 上涨约0.2%，至107.17日圆。
路透一项调查显示，日本近半企业认为，在美元兑日圆本月触及的110日圆高位，政府应开始守卫日圆。这凸显出燃料和其他进口成本上升给脆弱的日本经济带来威胁。
但日圆兑美元在10月1日跌至六年低点110.09，三个月时间里大跌8%，招致企业纷纷抱怨，称安倍的经济疗伤手法可能成为“毒药”。
大宗商品交易方面，布兰特原油期货 日内上涨约0.1%，至每桶86.22美元，从上周近四年低位反弹，因投资人在他们号称超卖的市场中开始买回。美国原油期货 上涨约0.5%至每桶83.11美元，此前录得连续第三周跌势。
现货金 小跌0.1%至每盎司1,236.06美元，此前录得连续两周周线上涨。(完) (编译 李春喜/杜明霞/王颖/朱晓军/陈宗琦；审校 张涛/戴素萍/张荻)
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路透纽约/伦敦4月27日 - 期糖周四跌至一年低位，连跌第四日，受累于跟进卖盘。四日连跌导致原糖现货月合约在周五到期前与远月合约的贴水触及七个月最阔水平。
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。