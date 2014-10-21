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货币新闻 | 2014年 10月 21日 星期二 10:01 BJT

中国数据：三季度GDP同比增7.3%，9月工业增加值同比增长8%--国家统计局

路透北京10月21日 - 中国国家统计局周二公布，三季度国内生产总值(GDP)同比增长7.
3%，略高于路透调查预估中值7.2%；环比则增长1.9%。中国政府年初设定的全年经济增长目
标为7.5%左右。
    
    国家统计局并公布，9月规模以上工业增长值同比增长8%，路透调查预估中值为7.5%；1
-9月固定资产投资同比增长16.1%，预估中值为16.3%；9月社会消费品零售总额同比增长11.
6%，预估中值为11.8%。
    
    环比来看，9月工业增长0.91%，投资和消费分别增长0.77%和0.85%。

    以下为三季度GDP和9月宏观数据详情：    
                             实际值  预估中值     预估区间     前值   上年同
                                                                        期
 三季度国内生产总值(GDP)      7.3       7.2      7.0 ~ 7.7     7.5      7.8
                                                                         
 9月数据：                                                               
 工业增加值                    8        7.5      6.8 ~ 8.8     6.9     10.2
 固定资产投资(不含农户)(1-9   16.1     16.3     16.0 ~ 16.5    16.5    20.2
 月)                                                                  
 社会消费品零售总额           11.6     11.8     11.2 ~ 12.1    11.9    13.3
 注：1)GDP前值为2014年二季度数据，投资前值为1-8月数据；工业和消费前值为8月数
 据。
    2)GDP、投资和消费路透调查预估中值原本分别为7.3%、16.2%和11.7%，随后受样本
 数量扩大而调整，表格中为最新数据。   
 
    国家统计局上周发布数据显示，9月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.6%，时隔四个月
后再度跌落2%，创出2010年1月以来的56个月低点；当月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比
下降1.8%。 （完）

 (发稿 乔艳红; 审校 曾祥进)
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