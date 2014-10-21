中国数据：三季度GDP同比增7.3%，9月工业增加值同比增长8%--国家统计局

路透北京10月21日 - 中国国家统计局周二公布，三季度国内生产总值(GDP)同比增长7. 3%，略高于路透调查预估中值7.2%；环比则增长1.9%。中国政府年初设定的全年经济增长目 标为7.5%左右。 国家统计局并公布，9月规模以上工业增长值同比增长8%，路透调查预估中值为7.5%；1 -9月固定资产投资同比增长16.1%，预估中值为16.3%；9月社会消费品零售总额同比增长11. 6%，预估中值为11.8%。 环比来看，9月工业增长0.91%，投资和消费分别增长0.77%和0.85%。 以下为三季度GDP和9月宏观数据详情： 实际值 预估中值 预估区间 前值 上年同 期 三季度国内生产总值(GDP) 7.3 7.2 7.0 ~ 7.7 7.5 7.8 9月数据： 工业增加值 8 7.5 6.8 ~ 8.8 6.9 10.2 固定资产投资(不含农户)(1-9 16.1 16.3 16.0 ~ 16.5 16.5 20.2 月) 社会消费品零售总额 11.6 11.8 11.2 ~ 12.1 11.9 13.3 注：1)GDP前值为2014年二季度数据，投资前值为1-8月数据；工业和消费前值为8月数 据。 2)GDP、投资和消费路透调查预估中值原本分别为7.3%、16.2%和11.7%，随后受样本 数量扩大而调整，表格中为最新数据。 国家统计局上周发布数据显示，9月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.6%，时隔四个月 后再度跌落2%，创出2010年1月以来的56个月低点；当月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比 下降1.8%。 （完） (发稿 乔艳红; 审校 曾祥进)