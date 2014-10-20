路透调查：加拿大央行2015年第三季前料按兵不动，继续谨慎基调

* 加拿大央行料维持利率不变至2015年第三季

* 央行等候出口和投资扩大成长迹象

* 在全球经济成长令人担忧之际，央行可能维持谨慎立场

路透多伦多/班加罗尔10月17日 - 路透调查结果显示，加拿大出口和企业投资增长乏力，而且全球经济前景疲弱，可能促使加拿大央行在明年下半年之前都不会加息。

即便一般认为美国经济将持续复苏，但最近全球股市下跌，已引发对美国经济复苏或遇阻的担忧，料将促使加拿大央行下周的会议释出警惕讯息。

对45位分析师的访问显示，加拿大央行可能维持利率在1%至少到2015年第二季，并将在第三季加息25个基点。

对全球经济体质的担忧本周升温，原本打算为美联储收紧货币政策布局的投资者，因而感到不安。

加元兑美元在过去一个月跌约3%，因商品价格大跌。最新路透调查显示，12个月后加元兑美元料达到1.14加元或0.8772美元。这应有利加拿大出口企业。

“加拿大央行不希望造成任何使出口商更难受惠于美国复苏的局面，”National Bank Financial固定收益资深分析师Paul-Andre Pinsonnault表示。

“因此央行的警告将比较与加元走软方向一致，而非推升加元。”

加拿大央行之前多次重申，政策立场为中性，即加息和降息的可能性一样高。受访分析师认为，下次政策调整有80%的可能是加息，不过低于前次调查中85%的机率。

此次调查亦显示，央行下周放弃中性立场的机率只有13%。