路透调查：加拿大央行2015年第三季前料按兵不动，继续谨慎基调

标题新闻：亚特兰大联储将美经济首季增长年率预估下调至0.2%，因耐久财订单和商品贸易数据疲弱
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* 加拿大央行料维持利率不变至2015年第三季
* 央行等候出口和投资扩大成长迹象
* 在全球经济成长令人担忧之际，央行可能维持谨慎立场
路透多伦多/班加罗尔10月17日 - 路透调查结果显示，加拿大出口和企业投资增长乏力，而且全球经济前景疲弱，可能促使加拿大央行在明年下半年之前都不会加息。
即便一般认为美国经济将持续复苏，但最近全球股市下跌，已引发对美国经济复苏或遇阻的担忧，料将促使加拿大央行下周的会议释出警惕讯息。
对45位分析师的访问显示，加拿大央行可能维持利率在1%至少到2015年第二季，并将在第三季加息25个基点。
对全球经济体质的担忧本周升温，原本打算为美联储收紧货币政策布局的投资者，因而感到不安。
加元兑美元在过去一个月跌约3%，因商品价格大跌。最新路透调查显示，12个月后加元兑美元料达到1.14加元或0.8772美元。这应有利加拿大出口企业。
“加拿大央行不希望造成任何使出口商更难受惠于美国复苏的局面，”National Bank Financial固定收益资深分析师Paul-Andre Pinsonnault表示。
“因此央行的警告将比较与加元走软方向一致，而非推升加元。”
加拿大央行之前多次重申，政策立场为中性，即加息和降息的可能性一样高。受访分析师认为，下次政策调整有80%的可能是加息，不过低于前次调查中85%的机率。
此次调查亦显示，央行下周放弃中性立场的机率只有13%。
大多受访者认为，持续低迷的出口和企业投资增长，是促使央行委员按兵不动的主要因素。加拿大央行期望这些领域加速成长，以取代消费者支出，成为经济成长驱动力量。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
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