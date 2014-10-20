《投资焦点》市场剧烈波动，基金经理系紧安全带

“在出现这次修正行情前，基金经理正在关注他们的获利，考虑是否要获利了结，”Sturgeon Capital投资组合经理Yannick Naud称。

“而现在我们不能这样了。投资者希望回到市场，买入流动性、指标股指--主要就是大型和流动性证券。大家都在买入看似廉价证券的场景不会再出现。”

债市和信贷市场也出现了大幅动荡，坊间证据和仓位数据显示，这是因为大量投资者此前押注美国公债价格下跌和收益率上涨。

策略师称，虽然本周走势令人苦恼，但结果则让市场更趋平衡。

瑞银指出，第三季从高收益债市流出的资金量，大约是2009年以来累计流入总量的近一半，表明市场不太易受极端波动影响。