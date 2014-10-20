《投资焦点》市场剧烈波动，基金经理系紧安全带

芝加哥期市：CBOT大豆期货收高，因出口销售强劲
路透芝加哥4月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆合约周四小幅收涨，交易商称，上周美国大豆出口销售超预期，支撑市场。
“在出现这次修正行情前，基金经理正在关注他们的获利，考虑是否要获利了结，”Sturgeon Capital投资组合经理Yannick Naud称。
“而现在我们不能这样了。投资者希望回到市场，买入流动性、指标股指--主要就是大型和流动性证券。大家都在买入看似廉价证券的场景不会再出现。”
债市和信贷市场也出现了大幅动荡，坊间证据和仓位数据显示，这是因为大量投资者此前押注美国公债价格下跌和收益率上涨。
策略师称，虽然本周走势令人苦恼，但结果则让市场更趋平衡。
瑞银指出，第三季从高收益债市流出的资金量，大约是2009年以来累计流入总量的近一半，表明市场不太易受极端波动影响。
花旗利率分析师周五在研究报告中称，“近两个月前我们看到空头部位偏多，而目前布仓已更加平衡。”(完)
路透芝加哥4月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆合约周四小幅收涨，交易商称，上周美国大豆出口销售超预期，支撑市场。
路透芝加哥4月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月小麦期货周四收高，受堪萨斯城硬红冬麦小麦期货上涨带动，交易商称，因美国大平原南部降温，令投资人担心可能对作物造成损害。
路透芝加哥4月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四上扬，因担忧天气因素会导致美国玉米播种推迟，以及对美国将会马上退出北美贸易协定(NAFTA)的忧虑缓解。