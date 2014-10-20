《中国国债发行日程表》--10月20日

标题新闻：美联航与之前被强行拖下飞机的乘客杜成德(David Dao)达成和解，和解金额未公布-律师
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1、以下为中国即将或正在发行的国债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时间 (亿元人民币) 财政部 *297.4 10年 *3.7773% 续发记账式国债 10/16-10/20 10/22 (第21期10年品种首次续发) 财政部 *235.3 1年 *3.50% 记账式国债 10/20-10/22 10/24 财政部 *280 7年 *周三招标 记账式国债 *10/23-10/27 *10/29 财政部 *260 30年 *周五招标 记账式国债 *10/27-10/29 *10/31 财政部 -- 三个月 -- 贴现国债 10/27 财政部 -- 5年 -- 记账式国债 10/29 财政部 -- 3年 -- 续发记账式国债 11/3 财政部 -- 3/5年 -- 凭证式储蓄国债 11/10 财政部 -- 7年 -- 续发记账式国债 11/14 财政部 -- 10年 -- 续发记账式国债 11/19 财政部 -- 50年 -- 记账式国债 11/21 财政部 -- 5年 -- 续发记账式国债 11/26 财政部 -- 7年 -- 续发记账式国债 12/3 财政部 -- 1年 -- 记账式国债 12/10 财政部 -- 三个月 -- 贴现国债 12/12 财政部 -- 10年 -- 记账式国债 12/17 财政部 -- 2年 -- 记账式国债 12/24 2、即将或正在代理发行的地方政府债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时间 (亿元人民币) --------------------------------------------------------------------------------------------- 暂无 ---------------------------------------------------------------------------------------- ----- 3、地方政府自发自还: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时间 (亿元人民币) -------------------------------------------------------------------------------------------- *深圳市 16.8 5年 *周四招标 固息地方债 10/24-10/28 -- 12.6 7年 12.6 10年 -------------------------------------------------------------------------------------------- 注:1、*代表新增 2、记帐式国债均为跨市场国债，即在中国全国银行间债券市场及证券交易所市场上市。(完) (整理 边竞；审校 丁淑琴)
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路透纽约/伦敦4月27日 - 期糖周四跌至一年低位，连跌第四日，受累于跟进卖盘。四日连跌导致原糖现货月合约在周五到期前与远月合约的贴水触及七个月最阔水平。
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。