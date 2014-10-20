《中国国债发行日程表》--10月20日

1、以下为中国即将或正在发行的国债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时间 (亿元人民币) 财政部 *297.4 10年 *3.7773% 续发记账式国债 10/16-10/20 10/22 (第21期10年品种首次续发) 财政部 *235.3 1年 *3.50% 记账式国债 10/20-10/22 10/24 财政部 *280 7年 *周三招标 记账式国债 *10/23-10/27 *10/29 财政部 *260 30年 *周五招标 记账式国债 *10/27-10/29 *10/31 财政部 -- 三个月 -- 贴现国债 10/27 财政部 -- 5年 -- 记账式国债 10/29 财政部 -- 3年 -- 续发记账式国债 11/3 财政部 -- 3/5年 -- 凭证式储蓄国债 11/10 财政部 -- 7年 -- 续发记账式国债 11/14 财政部 -- 10年 -- 续发记账式国债 11/19 财政部 -- 50年 -- 记账式国债 11/21 财政部 -- 5年 -- 续发记账式国债 11/26 财政部 -- 7年 -- 续发记账式国债 12/3 财政部 -- 1年 -- 记账式国债 12/10 财政部 -- 三个月 -- 贴现国债 12/12 财政部 -- 10年 -- 记账式国债 12/17 财政部 -- 2年 -- 记账式国债 12/24 2、即将或正在代理发行的地方政府债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时间 (亿元人民币) --------------------------------------------------------------------------------------------- 暂无 ---------------------------------------------------------------------------------------- ----- 3、地方政府自发自还: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时间 (亿元人民币) -------------------------------------------------------------------------------------------- *深圳市 16.8 5年 *周四招标 固息地方债 10/24-10/28 -- 12.6 7年 12.6 10年 -------------------------------------------------------------------------------------------- 注:1、*代表新增 2、记帐式国债均为跨市场国债，即在中国全国银行间债券市场及证券交易所市场上市。(完) (整理 边竞；审校 丁淑琴)