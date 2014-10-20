更新版 2-中国汇市：人民币微收高，四中全会开幕市场维稳态势明显

标题新闻：美联航与之前被强行拖下飞机的乘客杜成德(David Dao)达成和解，和解金额未公布-律师
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* 人民币微收高，供求较均衡 * 四中全会今天开幕，市场维稳意图明显 * 中资大行持续买入人民币提供支撑 (更新收盘报价) 路透北京10月20日 - 中国人民币兑美元 周一微幅收高。开盘随中间价略走 低，但盘面结购汇基本均衡，价格波动甚微。四中全会今天开幕，市场维稳态势明显，短期 横盘整理可能性较大。 一股份行交易员称，感觉近期客盘购汇偏多，但一两家中资大行在市场中持续买入人民 币，使得美元价格难以上涨，市场全天行情保持相对清淡。 “（美元价格）一往上就打下来，一往上就打下来，感觉可能跟央行的资金有关系。” 他并补充说，短期内在整体持稳的情况下，人民币小幅升值、小幅贬值的可能性也都存在。 全球市场方面，美元兑避险的日圆周一上涨，因乐观数据和加息预期推迟，令金融市场 重拾一些风险偏好。此前全球增长疑虑打压了市场胃纳。 人民币国际化对于中国货币政策的影响愈发明显。中国央行副行长胡晓炼称，在人民币 跨境使用的条件下，货币政策要从数量型为主向价格型为主转变，利率的调节作用将进一步 发挥。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.1229 6.1240 0.02% 中间价 6.1435 6.1407 -0.05% 成交额 163亿美元 日内相对于中间价最大波幅 0.34% (上限± 日高 日低 2%) 日内波动幅度(pips) 36 6.1224 6.1260 2014年来即期升贬值幅度 -1.13% 1年期美元/人民币掉期升水<CNY 1355 1Y=CFXS> 离岸人民币市场,北京时间16:57 今日 上日 1年期NDF 6.2475/25 6.2495 CNH即期 6.1332/52 6.1408 中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行 续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮 动进行动态管理和调节。(完) (发稿 李然; 审校 黄凯)
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路透纽约/伦敦4月27日 - 期糖周四跌至一年低位，连跌第四日，受累于跟进卖盘。四日连跌导致原糖现货月合约在周五到期前与远月合约的贴水触及七个月最阔水平。
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。