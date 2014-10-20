更新版 2-中国汇市：人民币微收高，四中全会开幕市场维稳态势明显

* 人民币微收高，供求较均衡 * 四中全会今天开幕，市场维稳意图明显 * 中资大行持续买入人民币提供支撑 (更新收盘报价) 路透北京10月20日 - 中国人民币兑美元 周一微幅收高。开盘随中间价略走 低，但盘面结购汇基本均衡，价格波动甚微。四中全会今天开幕，市场维稳态势明显，短期 横盘整理可能性较大。 一股份行交易员称，感觉近期客盘购汇偏多，但一两家中资大行在市场中持续买入人民 币，使得美元价格难以上涨，市场全天行情保持相对清淡。 “（美元价格）一往上就打下来，一往上就打下来，感觉可能跟央行的资金有关系。” 他并补充说，短期内在整体持稳的情况下，人民币小幅升值、小幅贬值的可能性也都存在。 全球市场方面，美元兑避险的日圆周一上涨，因乐观数据和加息预期推迟，令金融市场 重拾一些风险偏好。此前全球增长疑虑打压了市场胃纳。 人民币国际化对于中国货币政策的影响愈发明显。中国央行副行长胡晓炼称，在人民币 跨境使用的条件下，货币政策要从数量型为主向价格型为主转变，利率的调节作用将进一步 发挥。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.1229 6.1240 0.02% 中间价 6.1435 6.1407 -0.05% 成交额 163亿美元 日内相对于中间价最大波幅 0.34% (上限± 日高 日低 2%) 日内波动幅度(pips) 36 6.1224 6.1260 2014年来即期升贬值幅度 -1.13% 1年期美元/人民币掉期升水<CNY 1355 1Y=CFXS> 离岸人民币市场,北京时间16:57 今日 上日 1年期NDF 6.2475/25 6.2495 CNH即期 6.1332/52 6.1408 中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行 续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮 动进行动态管理和调节。(完) (发稿 李然; 审校 黄凯)