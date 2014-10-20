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亚洲 | 2014年 10月 20日 星期一 17:03 BJT

更新版 2-中国汇市：人民币微收高，四中全会开幕市场维稳态势明显

* 人民币微收高，供求较均衡
    * 四中全会今天开幕，市场维稳意图明显
    * 中资大行持续买入人民币提供支撑

 (更新收盘报价)
    路透北京10月20日 - 中国人民币兑美元 周一微幅收高。开盘随中间价略走
低，但盘面结购汇基本均衡，价格波动甚微。四中全会今天开幕，市场维稳态势明显，短期
横盘整理可能性较大。
    
    一股份行交易员称，感觉近期客盘购汇偏多，但一两家中资大行在市场中持续买入人民
币，使得美元价格难以上涨，市场全天行情保持相对清淡。
    
    “（美元价格）一往上就打下来，一往上就打下来，感觉可能跟央行的资金有关系。”
他并补充说，短期内在整体持稳的情况下，人民币小幅升值、小幅贬值的可能性也都存在。
    
    全球市场方面，美元兑避险的日圆周一上涨，因乐观数据和加息预期推迟，令金融市场
重拾一些风险偏好。此前全球增长疑虑打压了市场胃纳。 
    
    人民币国际化对于中国货币政策的影响愈发明显。中国央行副行长胡晓炼称，在人民币
跨境使用的条件下，货币政策要从数量型为主向价格型为主转变，利率的调节作用将进一步
发挥。 
        
    以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市
场人民币的主要报价：    
 在岸市场人民币兑美元          今日           上日       升贬
 即期成交价格                  6.1229         6.1240     0.02%
 中间价                        6.1435         6.1407     -0.05%
 成交额                        163亿美元                 
                                                         
 日内相对于中间价最大波幅      0.34% (上限±  日高       日低
                               2%)                       
 日内波动幅度(pips)            36             6.1224     6.1260
 2014年来即期升贬值幅度        -1.13%                    
 1年期美元/人民币掉期升水<CNY  1355                      
 1Y=CFXS>                                                
                                                         
 离岸人民币市场,北京时间16:57  今日           上日       
 1年期NDF                      6.2475/25      6.2495     
 CNH即期                       6.1332/52      6.1408     
    
    中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行
续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮
动进行动态管理和调节。(完)

 (发稿 李然; 审校 黄凯)
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