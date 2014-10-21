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货币新闻 | 2014年 10月 21日 星期二 12:32 BJT

中国数据：9月发电量同比增4.1%，钢材产量增长1.7%--国家统计局

路透北京10月21日 - 中国国家统计局周二公布，9月发电量4,542亿千瓦时，同比增长4.1%；钢材产量9,575万吨，同比增长1.7%。

统计局并公布，9月原油加工量4,202万吨，同比上升9.1%。

统计局此前数据显示，8月发电量4,959亿千瓦时，同比下降2.2%；原油加工量4,139万吨，同比增长4.4%；粗钢产量为6,891万吨，同比增长1.0%。（完） (发稿 乔艳红; 审校 黄凯)
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