投行观点：10月新股发行峰值期冻结资金规模或为7,000-9,000亿元--中金

标题新闻：美联航与之前被强行拖下飞机的乘客杜成德(David Dao)达成和解，和解金额未公布-律师
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透上海10月20日 - 中国知名投资银行--中国国际金融有限公司发布最新报告预计，10月的新股集中发行，周五（24日）将是资金冻结的高峰期，峰值期资金冻结资金规模或为7,000-9,000亿元人民币。该预期值与过往两个月实际冻结规模相比，没有太大变化。
中金公司策略团队的报告预期，下周一（27日）以后打新资金将逐步回流股市，回款高峰将在下周三（29日），峰值预期在2,500-3,000亿元，对二级市场有利。
10月共有12家公司发行新股，目前来看，其网上申购日及网下缴款日集中在周四至下周一三天。而8月和9月的新股申购冻结资金峰值为8,465.2亿元和8,622.1亿元。（完） (发稿 林琦; 审校 林高丽)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透纽约/伦敦4月27日 - 期糖周四跌至一年低位，连跌第四日，受累于跟进卖盘。四日连跌导致原糖现货月合约在周五到期前与远月合约的贴水触及七个月最阔水平。
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。