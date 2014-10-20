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亚洲 | 2014年 10月 20日 星期一 11:25 BJT

投行观点：10月新股发行峰值期冻结资金规模或为7,000-9,000亿元--中金

路透上海10月20日 - 中国知名投资银行--中国国际金融有限公司发布最新报告预计，10月的新股集中发行，周五（24日）将是资金冻结的高峰期，峰值期资金冻结资金规模或为7,000-9,000亿元人民币。该预期值与过往两个月实际冻结规模相比，没有太大变化。

中金公司策略团队的报告预期，下周一（27日）以后打新资金将逐步回流股市，回款高峰将在下周三（29日），峰值预期在2,500-3,000亿元，对二级市场有利。

10月共有12家公司发行新股，目前来看，其网上申购日及网下缴款日集中在周四至下周一三天。而8月和9月的新股申购冻结资金峰值为8,465.2亿元和8,622.1亿元。（完） (发稿 林琦; 审校 林高丽)
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