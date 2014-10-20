台湾债市：RP利率持稳，投信赎回较多

标题新闻：美联航与之前被强行拖下飞机的乘客杜成德(David Dao)达成和解，和解金额未公布-律师
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路透台北10月20日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周一持稳。交易商表示，今日投信因赎回解钱的量较多，但找钱难度不高，利率也持平既有水准。
市场人士指出，为引导投信跨月，承做利率较月内微幅增加1个基点。不过客户跨月的积极度仍不高，因担心月底有较大资金需求。
〞我现在月底都不敢排休假，因为落点没办法分散。〞一位证券商交易员表示。
另一证券商交易员也说，预料下周才会有紧缩机会，为避免落点过度集中在月底，RP到期后都尽量引导客户跨过。
今日证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%；月内公司债RP利率主要交投在0.63-0.64%，跨月则为0.64-0.65%，大致均和上日相去不远。
票券商10天左右公债的附买回利率主要成交区间在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交在0.50-0.55%，票券商的极短天期利率在0.48-0.50%，也同上日。
今日有光群雷射 转(交)换公司债2亿台币交割。
本周公债/公司债/金融债的发行情况大致为：周三事欣 转(交)换公司债2.8亿台币；周四崧腾 可转换公司债2亿台币。还本情况为：周一久元 余额到期1.35亿台币；和平电力10亿台币；周二有台电26亿公司债、和平电力5亿台币公司债到期；周五有和平电力5亿台币公司债到期。(完) (记者 董永年; 审校 黄凯)
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路透纽约/伦敦4月27日 - 期糖周四跌至一年低位，连跌第四日，受累于跟进卖盘。四日连跌导致原糖现货月合约在周五到期前与远月合约的贴水触及七个月最阔水平。
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。