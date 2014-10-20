台湾债市：RP利率持稳，投信赎回较多

路透台北10月20日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周一持稳。交易商表示，今日投信因赎回解钱的量较多，但找钱难度不高，利率也持平既有水准。

市场人士指出，为引导投信跨月，承做利率较月内微幅增加1个基点。不过客户跨月的积极度仍不高，因担心月底有较大资金需求。

〞我现在月底都不敢排休假，因为落点没办法分散。〞一位证券商交易员表示。

另一证券商交易员也说，预料下周才会有紧缩机会，为避免落点过度集中在月底，RP到期后都尽量引导客户跨过。

今日证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%；月内公司债RP利率主要交投在0.63-0.64%，跨月则为0.64-0.65%，大致均和上日相去不远。

票券商10天左右公债的附买回利率主要成交区间在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交在0.50-0.55%，票券商的极短天期利率在0.48-0.50%，也同上日。

今日有光群雷射 转(交)换公司债2亿台币交割。