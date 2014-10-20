美国个股：IBM分拆亏损的半导体部门，交给Globalfoundries管理--WSJ

标题新闻：美联航与之前被强行拖下飞机的乘客杜成德(David Dao)达成和解，和解金额未公布-律师
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路透10月19日 - 华尔街日报(WSJ)援引知情人士称，IBM 已同意分拆其亏损的半导体部门，将其交给芯片代工商Globalfoundries管理。
华尔街日报称，IBM因脱手该芯片部门，而将向Globalfoundries支付15亿美元。
由于不在美国企业的上班时间，不能立即联系上IBM和Globalfoundries的代表进行置评。(完)
(编译 于春红; 审校 张荻)
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路透纽约/伦敦4月27日 - 期糖周四跌至一年低位，连跌第四日，受累于跟进卖盘。四日连跌导致原糖现货月合约在周五到期前与远月合约的贴水触及七个月最阔水平。
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。