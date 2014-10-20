美国个股：IBM分拆亏损的半导体部门，交给Globalfoundries管理--WSJ

路透10月19日 - 华尔街日报(WSJ)援引知情人士称，IBM 已同意分拆其亏损的半导体部门，将其交给芯片代工商Globalfoundries管理。

华尔街日报称，IBM因脱手该芯片部门，而将向Globalfoundries支付15亿美元。

由于不在美国企业的上班时间，不能立即联系上IBM和Globalfoundries的代表进行置评。(完)