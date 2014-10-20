港股业绩：中移动首三季净利倒退一成，4G数据流量大增成收入驱动力

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因大平原南部天气寒冷
路透芝加哥4月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月小麦期货周四收高，受堪萨斯城硬红冬麦小麦期货上涨带动，交易商称，因美国大平原南部降温，令投资人担心可能对作物造成损害。
路透香港10月20日 - 以用户计全球最大移动电讯营运商--中国移动 周一宣布，今年首三季的净利按年倒退近一成，受累＂营改增＂等政策因素及加大4G网络建设的投入影响。
不过，公司加大4G投入加速带动客户向4G迁移令期内移动数据流量同比大增，成收入增长主要驱动力。
中移动在港股收盘后公布，1-9月的净利为826亿元人民币，去年同期为915亿元；路透将公司首三季净利减去上半年净利(577亿)计算，其7-9月的净利为249亿元，比去年同期的284亿元跌12.3%。
首三季，中移的的ARPU(每月每用户平均收入)为63元，略低于上半年的64元。截至9月底止公司的4G客户数从6月底的1,394万户大增至4,095万户；客户总数达7.99亿。
期内，移动数据流量比上年同期增长98.6%，是公司收入增长的主要驱动力。 (完)
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here） (记者 梁慧仪; 审校 林高丽)
路透芝加哥4月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月小麦期货周四收高，受堪萨斯城硬红冬麦小麦期货上涨带动，交易商称，因美国大平原南部降温，令投资人担心可能对作物造成损害。
路透芝加哥4月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四上扬，因担忧天气因素会导致美国玉米播种推迟，以及对美国将会马上退出北美贸易协定(NAFTA)的忧虑缓解。
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