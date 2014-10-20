《中国金融债发行日程表》--10月20日

标题新闻：美联航与之前被强行拖下飞机的乘客杜成德(David Dao)达成和解，和解金额未公布-律师
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以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) ============================================================================= *国开行 至多50 1 周二招标 固息增发债 10/22-10/27 至多60 3 周二招标 固息增发债 10/22-10/27 至多50 5 周二招标 固息增发债 10/22-10/27 至多40 7 周二招标 固息增发债 10/22-10/27 至多40 10 周二招标 固息增发债 10/22-10/27 (第23、25、24、21和22期增发债) 农发行 50 1 *4.0458% 固息增发债 10/17-10/21 50 2 *4.2034% 固息增发债 10/17-10/20 50 3 *4.2216% 固息增发债 10/17-10/20 (今年第43、32和46期增发债) *进出口行 60 三个月 *3.9259% 贴现金融债 10/17-10/21 50 3 *4.20% 固息金融债 10/17-10/21 50 5 *4.34% 固息金融债 10/17-10/21 农发行 100-200 -- -- -- 11/10 注: *表示新增。(完) (整理 边竞；审校 李宏薇)
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路透纽约/伦敦4月27日 - 期糖周四跌至一年低位，连跌第四日，受累于跟进卖盘。四日连跌导致原糖现货月合约在周五到期前与远月合约的贴水触及七个月最阔水平。
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。