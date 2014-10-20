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亚洲 | 2014年 10月 20日 星期一 13:33 BJT

《中国金融债发行日程表》--10月20日

以下为中国即将或正在发行的金融债:

  发债主体      规模          期限       票面利率      债券类型     发行时间
            (亿元人民币)      (年)
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*国开行      至多50            1         周二招标     固息增发债    10/22-10/27
             至多60            3         周二招标     固息增发债    10/22-10/27
             至多50            5         周二招标     固息增发债    10/22-10/27
             至多40            7         周二招标     固息增发债    10/22-10/27
             至多40           10         周二招标     固息增发债    10/22-10/27
               (第23、25、24、21和22期增发债)
 农发行          50            1        *4.0458%      固息增发债    10/17-10/21
                 50            2        *4.2034%      固息增发债    10/17-10/20
                 50            3        *4.2216%      固息增发债    10/17-10/20
                 (今年第43、32和46期增发债)
*进出口行        60          三个月      *3.9259%     贴现金融债    10/17-10/21
                 50            3         *4.20%       固息金融债    10/17-10/21
                 50            5         *4.34%       固息金融债    10/17-10/21
  农发行      100-200          --          --            --            11/10

  注: *表示新增。(完)

 (整理 边竞；审校 李宏薇)
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