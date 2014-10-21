《即时观点7》中国三季度GDP同比增速创五年半新低，政策宽松基调将延续

路透北京10月21日 - 中国国家统计局周二公布，三季度国内生产总值(GDP)同比增长7.3%，创五年半新低，环比增长1.9%。分析人士指出，GDP同比增速放缓主要是房地产市场调整带来投资增速显着下滑的拖累，同时叠加去年同期高基数的影响。

今年前三季度中国经济增长率为7.4%，而政府年初设定的全年经济增长目标为7.5%左右。

统计局在新闻稿中指出，中国经济当前在新常态下运行总体平稳、稳中有进、稳中提质，但国内外环境仍然错综复杂，经济发展仍面临不少困难和挑战；下一阶段，要着力改革创新，着力转型升级，着力民生改善，保持宏观政策的连续性稳定性，适时适度预调微调，努力实现经济平稳健康发展。

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主要数据:

--中国三季度GDP同比增长7.3%（路透调查中值为7.2%）

--中国前三季度GDP同比增长7.4%，三季度GDP环比增长1.9%

--中国1-9月固定资产投资同比增长16.1%（路透调查中值为16.3%）

--中国9月规模以上工业增加值同比增长8.0%（路透调查中值为7.5%）

--中国9月社会消费品零售总额同比增长11.6%（路透调查中值为11.8%）

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以下为市场人士的评论:

--浦发银行金融市场部高级宏观分析师 曹阳：

3季度GDP增长7.3%，略超过市场预期，但除第一产业外，二、三产业的增长可能都有一定小幅下滑，反映经济下行压力仍在。

从固定资产投资来看，相比8月，9月的固定资产投资出现反弹，单月增长达到14.1%，我们倾向于投资的反弹在于中央政府主导的基建投资发力，如铁路、棚户区改造等项目加速。其中铁路投资的累计增速达25%，超过上月4.5个百分点。但是自主性投资仍趋于下行，房地产投资单月增长回落到8.7%，此外制造业投资表现依然乏力。

工业生产方面，各行业需求强度影响不同，增长出现一定分化。偏上游和产能过剩行业的生产依然低迷，如钢铁、纺织、专业设备行业的工业生产增长处于低位；相对而言，中下游的工业生产保持稳定，如计算机和通信、汽车制造、化工制造、金属制品行业的工业生产增长维持了10%以上增速。

由于政府加强了对于地方债务约束，加上127号文对表外融资约束增加，我们预计政府主导投资增长在目前水平难以加速；尽管随着居民抵押贷款条件放宽，一线城市地产销售短期回升，但开发商投资预期谨慎依然制约地产投资，我们预计4季度和明年1季度，地产投资难有起色，这也会拖累上、下游行业的增长。

整体来看，4季度经济增长环比回升有限，但从统计角度来看，由于今年GDP核算进入了研发支出的因素，全年增长仍将达到7.4%左右。

我们认为在工业生产放缓时，服务业的增长也会受到拖累，如近期PMI非制造业中的就业指数持续回落，目前仅为49.5。因此从稳增长的角度，未来财政和货币政策依然需要较为积极。财政方面，政府支出方面，地方债、PPP和项目融资票据的融资规模将大规模增长，结构性减税来刺激企业投资，优化税种结构来平衡地方政府收支；货币政策方面，根据市场利率下行的SLF的资金投放仍会持续，整体降利率，宽信用的局面也不会改变。

--广发银行高级交易员 颜岩：

GDP增速7.3符合预期，工业增速回复的不错，不过固定资产投资依然在下降通道中，作为经济运行的重要部分，投资疲弱会导致未来经济回暖的步伐较弱。四季度经济在底部震荡，难有大幅好转。

三季度数据至此都已落地，很明显数据不好，但我们认为不会更差了，各种刺激政策都开始落地。现在的宽松政策一直在避免走到老路上，价格调控的倾向明显强过数量调控，见效时间可能较长，经济运行将在这个位置震荡。

银行间市场近期因为政策落地和各种悲观预期，非常火爆。随着三季度数据这最后一只靴子落地，市场情绪会平复一些，收益率进入震荡。大环境如此，利率反弹的力度很弱。

--海通证券宏观团队 姜超、高远：

经济下行通缩升温，政策宽松料将加大。

三季度经济下滑源于投资和消费回落。从分项增速看，三季度消费增速略有下滑，投资增速回落幅度大，出口则有明显改善。而从投资分项看，三季度制造业、基建、地产全面回落，成为拉低工业和经济的主要拖累。

地产对经济的拖累或持续到明年一季度，经济下行压力未消，通缩风险升温，且社会融资成本下降缓慢，未来政策放松力度料将加大。

--光大证券首席宏观分析师 徐高：

首先，经济增长比我们预期的略好。三季度GDP增速略好于我们预期的7.2%，9月工业增加值同比增速实际值8%，略好于我们预期的7.8%，亦超过了市场的预测均值7.5%。这反映了经济增长在三季度的后期--九月份有所回升。

回升的原因主要还是政策的宽松措施所导致的，比如房地产方面限购和房贷的放松。实际上在高频的日度数据已经看到：根据30个大中城市日度销售数据，三线城市的房屋销量在9月份就明显回升，一线二线城市包括三线城市在10月份的房屋销量也是明显回升的，销量有所改善。此外，正回购利率的下调亦有利于稳定经济增长，这些措施的效果均在9月份显现。

9月工业企稳的一个很重要因素是外需对国内工业生产的拉动。工业产品出口交货值增速明显加快。而从所有制来看，外商及港澳台企业工业增加值加速最为明显，也能印证外需拉动的加强。

但另一方面，我们认为经济下行的压力非常大。投资增速低于我们的预期，下滑的幅度比我们预想的还更厉害一些，房地产投资到位资金的瓶颈仍然明显低于同期地产投资的增速，虽然地产投资增速已经下滑到非常低的程度。不光是房地产，整个投资下滑的态势亦没有稳住。这意味着在四季度内需方面还是处于比较疲弱的态势，还需要更多的政策措施加以扶持。

整体来看，经济增长在低位企稳，但是由于投资的状况仍然比较差，下行趋势没有稳住，所以经济增长面临的下行的风险仍然非常大。在这样的背景下，我们相信政策在四季度仍然会维持宽松的基调，尤其是货币政策方面预计会有更多的宽松举措推出。 比如正回购利率还有进一步下调的空间，所以把政策的考虑进来，所以相信四季度的GDP增速可能会比三季度的数据有所改善。四季度预计7.4%，全年应该能达到7.4%。

--中国国家信息中心经济预测部研究员 闫敏：

三季度固定资产投资的压力还是比较大的。从占比重最高的基础建设方面来看，它应该是投资增长速度最快的，但是它目前面临着几大方面的制约。

从财政方面来看，上半年中央财政支出已经支出了大部分，未来几个月财政支出的增长也就5%-6%左右的水平，也就是说社会建设的财政资金拨付已经基本到位了。从地方财政方面来看，它和房地产关系非常密切，目前地方土地出让金大幅收缩，存在资金约束。

目前房地产下行的态势已经从三、四线城市拓展到一、二线城市，带动了房地产投资出现大幅下滑。市场自发的调整和市场预期的转弱使得房地产投资下滑较快。目前房地产的库存量还是较大的，回到平均水平仍然需要2-3年时间的消化期。

另外，当前产能过剩是制约制造业投资最重要的因素。目前来看，原来的问题没有解决，新的问题仍然在不断的爆发。这一轮产能过剩的问题可能要比2008年严重，但当前出口情况不支持从外部化解产能过剩的问题。因此制造业投资尤其是企业整体还是较为悲观的。

目前整个消费的增长还是平稳的，虽房地产和汽车两大的消费领域虽不乐观，但是网络消费的迅猛增长还是支撑目前整个消费增长趋于平稳。

--招商银行金融市场部高级分析师 刘东亮：

GDP增速7.3%的水平基本符合预期，此前的数据已经有了较充分的铺垫，预计不会对市场产生很大的心理冲击。

9月工业产出是个亮点，显着好于预期和前值，但可能受到出口的较多带动，出口交货值增速创了一年多的新高，考虑到国内产能过剩的局面尚未改观，由出口拉动的工业增长持续能力较差。

零售略有下降，但考虑到通胀降低的因素，表现仍算平稳，随着限贷限购政策的放松，预计地产销售好转将带动消费部门回升。

投资依然低迷，包括房地产在内的投资仍在继续快速下滑，这是导致GDP增速持续下滑的最主要原因。

值得注意的是，当季7.3%的增速是在多轮微刺激之下取得的，表明经济下滑的压力还是比较大，目前的微刺激力度还不能对冲下行压力，地产销售好转带动的投资回升可能要等到明年年中，且新一轮地产景气程度应不如从前，如果不推出更有力的刺激或改革措施，预计投资很难有起色，经济会继续下行，因此更多的财政政策及更宽松的货币政策值得期待。但如果决策层选择改革优先于增长的话，那么更低的经济增速似乎也可以接受，毕竟目前不存在就业压力，但经济的过快回落将带来债务压力和信用风险的爆发，因此适度加大政策刺激仍是必要的。

--交通银行金融研究中心高级宏观分析师 唐建伟：

GDP总体符合预期，工业这块上个月是由于去年高基数的原因，这月回到了一个正常水平。三季度GDP增速比二季度有0.2个百分点的回调，主要是两个原因：一个是投资增速回落幅度比较大，主要还是受到房地产和产能过剩的压力。16.1%的投资增速又是13年来的新低，但消费相对比较稳定，因为三季度物价涨幅较二季度回调，所以三季度实际增速保持稳定。第二个因素就是高基数，去年增速是全年最高。

虽然经济还是在下行，但9月数据也显现出了积极态势。比如出口数据，说明出口这架马车会一改上半年对经济的负拉动，这对经济有利。消费实际增速甚至略有加速，这两块可能会使四季度经济增速保持平稳。全年GDP增速预计在7.4%左右。

房地产投资方面，救市政策短期内无法传导进去，其更多受预期和资金影响，现在预期有所改善，但交易还没有起来，故资金无法到位。年内回落态势还会持续，明年可能才会触底。

--华融证券研究院副总经理 马兹晖：

整体来看数据偏正面。工业比预期的要好，带动GDP增速也比我们预期稍高一些。8月工业那么差可能是个异常，存在短期扰动的可能性。

不过除了外贸，投资和消费还是很弱的。鉴于目前政策面宽松力度还是比较大的，预计四季度工业生产和投资都可能略有改善。

四季度GDP增速维持在7.3%左右应该没问题，全年估计在7.3-7.4%之间，7.5%的可能性不大。

--西南证券经济研究中心首席研究员 张仕元：

从数据来讲，三季度应该经济算是失速的，主要还是房地产下行的影响。三季度是地产价格下行，包括地方政府纷纷松绑房地产政策的季节。但房地产松绑的过程中并没有马上带来销量的回升，这肯定对消费有一定影响，包括对房地产的投资肯定是更加糟糕了。

工业数据应该还是可以的，像钢铁行业今年三季度和往年相比增长还是比较快的，盈利情况也有所改善。可能是钢铁行业判断接下来一段时间，包括四中全会以后，很多项目的开展可能对钢铁的需求有一定的拉升有关。

四季度GDP可能重新回到7.5以上，数据应该比三季度略好一些。

--中国国家信息中心宏观经济研究室主任 牛犁：

应该说数据在预期之中，三季度GDP增长7.3%，前三季度在7.4%，显示经济在平稳区间运行，但下行压力仍在，尤其是制造业产能过剩，房地产投资持续下滑拖累整体投资减速，1-9月固定资产投资增幅只有16.1%，而服务业和农业有明显改善。

消费方面保持平稳，考虑到9月CPI同比涨幅低于预期只有1.6%，同时公款消费被抑制，整体的消费变化不大。结合前三季度的经济状况看，预计全年GDP增幅7.3-7.4%，政策仍会维持原有的基调，重点仍放在推动改革上。

--中信证券首席宏观经济学家 诸建芳：

三季度GDP7.3%跟最新预期是一致的，8月估计是年内低点，后面会有所回升。未来受基数效应、稳增长政策进一步落实、基础设施投资加快等推动，预计四季度增速会比三季度再高一些，7.4%是有可能的。

--中国国际经济交流中心研究员 王军：

三季度数据比预期略好，尤其是工业增加值回到8%，减轻了外界对中国经济下行压力很大的担忧，但房地产的持续下滑对投资影响较大，而物价运行也比较平稳，从三季度看实现全年的目标能确定，而这是在外界环境恶化的前提下实现的，“是踮着脚尖够着实现经济目标的。”

这也为明年中国制订经济政策提供了一个借鉴，目标应适当调低，只须确定一个中线目标值，或将区间定的7-7.5%之间。这样政策的选择上也更主动一些。

中国目前主要的问题是制造业产能过剩和房地产市场的回落，估计受房贷政策的提振四季度房地产投资会略有回暖，全年的GDP增幅估计会落在7.4%左右，政策基调也不会有大变化，继续落实三季度已出台的稳增长的政策。

--上海证券首席宏观分析师 胡月晓：

经济整体形势没有改变“底部徘徊、有限复苏”的态势，经济下行的因素仍然存在：投资继续下滑，消费也在回落，出口前景也不明朗。但从工业经营情况看，经济见底的态势还是很明显的，9月工业生产比8月显着回升。从经济增长动力看，投资仍然是中国经济增长的第一动力，而导致投资增速整体下行态势的因素主要是房地产投资的下降，地产投资的回落为上届政府泡沫政策的修正，具有不可逆性。制造业投资和基础设施投资增长还是平稳的，这意味着未来经济增长动力不会失速，预计四季度将略回升至7.6。

政策上，为对冲地产投资的下降，政府已经启动了新一轮的温和政府投资，货币从存量上看比较充裕。因此，未来宏观调控政策仍会着眼结构调整，保持平稳，转型、升级而非总量目标将是政策主要指向。

--民生宏观：

三季度GDP同比7.3%，较二季度经济同比放缓0.2%，一方面因去年同期基数高，另一方面因房地产下行拖累固定资产投资导致经济内生下行压力大，但随着经济政策转向稳增长，预计四季度经济增长略好于三季度。

经济高度依赖基建投资托底。7、8月份政策由“微刺激”转向“新常态”，基建投资托底力度减弱；房地产销售弱、库存高，融资约束紧，促使房地产投资增速不断下行；终端需求不足，过剩产能仍未出清，制造业投资继续疲软；商业银行风险偏好回落，对私营部门信用收缩严重，融资条件偏紧导致其加杠杆的意愿不强。房地产和私营部门投资意愿不强，经济企稳只能依赖基建投资托底，无基建、不复苏。

出口稳而不强。真正计入GDP的是生产端的出口交货值数据，相对于强势的海关出口数据，其表现差强人意。三季度全球经济增长放缓，人民币4月以来持续升值，再加上融资环境偏紧，制约出口进一步走强。

消费增速继续放缓。首先，房地产销售下行，促使家具、家电和建材装潢等消费均放缓；其次，前期经济下行、流动性收缩开始后周期影响消费。最后，“三公”消费和反腐的政策冲击仍在继续，限额以上单位消费品零售额增速继续放缓。

经济转型中的积极变化。人口红利消褪，低端劳动力供给收缩，国民收入分配向劳动力倾斜，促使服务业、消费等第三产业继续高增长，第三产业吸纳就业能力增强；劳动力成本上升倒逼经济转向技术进步，从工业增加值数据看，高端装备制造和计算机通信等行业表现较好。

四季度经济将略有回暖，经济下行压力暂时缓解。一方面，经济政策转向稳增长，李克强总理国务院常务会议强调将在环保、信息消费等领域开工一大批项目、正回购利率连续下调、两月内SLF注资达7000亿，货币端开始放松；另一方面，认贷不认房等政策支持下的房地产销售似乎有回暖迹象。从中长期看，经济最恶化的时刻远未过去。过去房地产繁荣留存的严重过剩的重工业产能将长期制约中国经济。只有等待产能逐渐出清、风险暴露干净之后，经济才有可能迎来长周期繁荣。

--首创证券研究所副所长 王剑辉：

三季度的数据目前看基本符合预期，中国的整体经济运行情况已经基本寻找到了新的平衡点。虽然没有更多的惊喜，但也没有令人非常失望的意外。说明此前采取的一系列微调和定向调控政策已经起到了良好的作用。

从目前的资金市场上看，回购利率显着下降，资金交易活跃，说明存量资金盘活取得了成效，资金成本也已经下降。

目前看，中国经济已经企稳，前期采取的政策正在发挥作用，没有采取进一步扩大刺激政策力度的必要。

--申银万国首席宏观分析师 李慧勇：

三季度GDP同比7.3%和环比1.9%的增速都和预期完全一致。从三大需求--投资、消费和出口来看，出口有所回升，投资和消费都有明显回落，导致三季度GDP相比二季度有0.2个百分点的回落，主要体现了外需强、内需偏弱的格局。

从月度来看，受基数效应减弱以及外需的拉动，9月工业增速相比8月有1.1个百分点回升，一方面反映政策提振的效果，另一方面也使得短期经济增长压力有所缓解。

考虑到房地产销售回落对相关投资和消费的滞后影响，政策还是有必要保持宽松基调，一方面通过改革如破除垄断等来稳增长，另一方面在物价压力不大的情况下，应及早降息，有效降低全社会的融资成本。

--中金宏观团队：

GDP增速下滑符合预期。三季度GDP同比增速7.3%，较二季度降0.2个百分点。基本符合我们预期的7.3%和市场预期的7.2%。统计局三季度GDP季调后环比增速1.9%，较二季度略微回落，但强于一季度。GDP同比增速放缓主要是房地产市场调整带来投资增速显着下滑的拖累，同时也叠加去年同期高基数的影响。

工业增加值同比增速超预期回升。9月工业增加值同比增速8.0%，较8月升1.1个百分点，高于我们预期的7.3%和市场预期的7.5%。9月工业增加值季调后环比增速0.91%，较8月份的低水平显着反弹。9月出口交货值同比增速10.6%，较8月大幅回升5.1个百分点，可能是带动工业增加值同比增速大幅反弹的主要原因。

固定资产投资继续放缓。1-9月固定资产投资累计同比增速16.1%，较1-8月降0.4个百分点，基本符合我们和市场预期。固定资产投资季调后环比增速0.77%，较8月的0.96%明显回落。

通胀回落，拉低零售名义同比增速。9月社会消费品零售总额同比增速11.6%，较8月降0.3个百分点，基本符合我们和市场预期。9月CPI通胀率明显回落是拉低零售名义同比增速的主要因素。剔除价格后的零售实际同比增速较8月略有回升，显示消费维持平稳。

向前看，我们预计今年四季度GDP环比增速较三季度回升，同比增速与三季度接近，维持四季度GDP同比增速7.2%，全年7.3%的判断不变。

政策放松大方向不变。投资放缓仍带来经济增速下行压力，货币政策放松空间较大，包括继续降低银行间市场利率，向银行间市场继续注入流动性等。

**相关背景**

--国务院总理李克强称，外界总误解7.5%是个底线，其实所谓“7.5%左右”就是高一点、低一点都可以；经济有波动是难免的、但仍在合理区间，而且政策工具箱储备还很充足。

--四位业内消息人士上周五透露，数家股份制商业银行已接获中国央行的通知，将通过常备借贷便利工具（SLF）获得流动性支持，每家规模约300亿元人民币，以支持实体经济并平滑年底资金需求增加所导致的市场波动。

--李克强日前在部署下一阶段经济工作时指出，用好用活财政货币政策，适时适度运用定向举措，推进普遍性降费，支持实体经济，缓解“融资贵、融资难”；年内在水利、环保、信息网络等领域再开工一批重大项目。

--国家发改委新闻发言人李朴民称，尽管前八个月中国固定资产投资增速放缓，但基础设施投资依然保持了较快增长，随着政策效应的逐步显现，预计今后几个月投资增速回落的幅度将会有所收窄。

--中国9月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.6%，时隔四个月后再度跌落2%，创出2010年1月以来的56个月低点；当月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降1.8%。

--中国9月新增人民币贷款8,572亿元，创下2000年有数据以来的逾10年同期新高；当月末广义货币供应量(M2) 同比增长12.9%，亦略高于此前路透12.8%的调查中值。