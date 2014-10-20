中国货币市场：回购利率跌势不改，股份制银行SLF消息再强化宽松预期

标题新闻：美联航与之前被强行拖下飞机的乘客杜成德(David Dao)达成和解，和解金额未公布-律师
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路透上海10月20日 - 中国银行间资金市场周一主要回购利率 跌势不改。交易员表示，资金面宽松局面依旧，而股份制银行通过借贷便利工具（SLF）获得流动性支持的消息亦令市场预期更为乐观，场内短期资金供给愈发充裕。
他们并指出，早间市场长期资金成交清淡，交易主要需求集中在隔夜和七天品种；虽然本周企业季度缴税已经陆续开始，且叠加即将开始的新股申购，但机构多担忧不大。
“宽松啊，大行、小行都在出资，就看你想不想借了，长期的(资金)早上还没啥成交，都集中在隔夜和七天品种，”上海一银行交易员称。
他认为，企业季度缴税今天已经陆续开始，但尚未感觉到明显影响，而新股集中IPO估计也影响不大，现在央行的态度比较明确，市场预期整体还是偏乐观的；此外，虽然今天主要回购利率开盘已经较上日继续走低，但预计还将有进一步下行空间。
四位业内消息人士上周五透露，数家股份制商业银行已接获中国央行的通知，将通过常备借贷便利工具（SLF）获得流动性支持，每家规模约300亿元人民币，以支持实体经济并平滑年底资金需求增加所导致的市场波动。
东莞银行金融市场部分析师陈龙认为，本周虽然后半周新股等将有明显的资金抽水因素，但在总量宽松的背景下，对资金价格影响有限。就7天回购价格来看，维持在3.20%以下的可能性较大，隔夜价格则继续维持在2.5%附近波动，虽然后半段有可能突破2.7%。
继中国证监会近日下发IPO重启后第五批新股发行批文后，12家拟上市公司均启动A股首次公开发行（IPO）程序，这12家公司的网上申购日及网下缴款日集中在10月23日、24日和27日，资金解冻日分布在10月28日至30日三天。
以下为主要货币市场利率报价：
北京时间11:48 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 2.4352 2.4793 -4.41
七天 2.9578 3.0002 -4.24
14天 3.3577 3.3567 +0.10
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 2.6450 1.1350 +151.00
七天 4.0550 2.7450 +131.00
14天 4.3700 3.9300 +44.00
回购定盘利率
其中:隔夜 2.5000 2.5200 -2.00
七天 2.9500 3.0400 -9.00
14天 3.2500 3.3300 -8.00
Shibor
其中:隔夜 2.4280 2.4610 -3.30
七天 2.9360 2.9500 -1.40
三个月 4.5052 4.5148 -0.96
-----------------------------------------------------------(完) (发稿 吴芳；审校 吴云凌)
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路透纽约/伦敦4月27日 - 期糖周四跌至一年低位，连跌第四日，受累于跟进卖盘。四日连跌导致原糖现货月合约在周五到期前与远月合约的贴水触及七个月最阔水平。
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。