中国货币市场：回购利率跌势不改，股份制银行SLF消息再强化宽松预期

路透上海10月20日 - 中国银行间资金市场周一主要回购利率 跌势不改。交易员表示，资金面宽松局面依旧，而股份制银行通过借贷便利工具（SLF）获得流动性支持的消息亦令市场预期更为乐观，场内短期资金供给愈发充裕。

他们并指出，早间市场长期资金成交清淡，交易主要需求集中在隔夜和七天品种；虽然本周企业季度缴税已经陆续开始，且叠加即将开始的新股申购，但机构多担忧不大。

“宽松啊，大行、小行都在出资，就看你想不想借了，长期的(资金)早上还没啥成交，都集中在隔夜和七天品种，”上海一银行交易员称。

他认为，企业季度缴税今天已经陆续开始，但尚未感觉到明显影响，而新股集中IPO估计也影响不大，现在央行的态度比较明确，市场预期整体还是偏乐观的；此外，虽然今天主要回购利率开盘已经较上日继续走低，但预计还将有进一步下行空间。

四位业内消息人士上周五透露，数家股份制商业银行已接获中国央行的通知，将通过常备借贷便利工具（SLF）获得流动性支持，每家规模约300亿元人民币，以支持实体经济并平滑年底资金需求增加所导致的市场波动。

东莞银行金融市场部分析师陈龙认为，本周虽然后半周新股等将有明显的资金抽水因素，但在总量宽松的背景下，对资金价格影响有限。就7天回购价格来看，维持在3.20%以下的可能性较大，隔夜价格则继续维持在2.5%附近波动，虽然后半段有可能突破2.7%。

继中国证监会近日下发IPO重启后第五批新股发行批文后，12家拟上市公司均启动A股首次公开发行（IPO）程序，这12家公司的网上申购日及网下缴款日集中在10月23日、24日和27日，资金解冻日分布在10月28日至30日三天。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间11:48 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.4352 2.4793 -4.41

七天 2.9578 3.0002 -4.24

14天 3.3577 3.3567 +0.10

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 2.6450 1.1350 +151.00

七天 4.0550 2.7450 +131.00

14天 4.3700 3.9300 +44.00

回购定盘利率

其中:隔夜 2.5000 2.5200 -2.00

七天 2.9500 3.0400 -9.00

14天 3.2500 3.3300 -8.00

Shibor

其中:隔夜 2.4280 2.4610 -3.30

七天 2.9360 2.9500 -1.40

三个月 4.5052 4.5148 -0.96