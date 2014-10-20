新闻稿：铁矿石供应的增长对市场基本面构成风险--穆迪

(以下中文新闻稿由穆迪提供，为英文的翻译件。如有出入，以英文稿为准。)

纽约，2014年10月17日—穆迪投资者服务公司在题为《铁矿石供应的增长对市场基本面构成风险》(Iron Ore Supply Increases Pose Risk to Market Fundamentals) 的行业评论中表示，铁矿石市场供应过剩局面的加剧正在损害生产商的信用质量并构成下行风险。由于大型铁矿石生产企业大规模增产，穆迪预计今后几年内铁矿石价格仍将处于低位并将持续波动。

穆迪高级副总裁Carol Cowan表示：“相对于Cliffs Natural Resources Inc.、Fortescue Metals Group Ltd.和Atlas Iron Ltd.，必和必拓、力拓和淡水河谷等低成本生产商短期内更能承受一定程度的价格下跌，但盈利和现金流的减少将对整个行业造成重大损害。

穆迪预计今后几年新建和扩建铁矿石产能将超过3亿吨，考虑到全球钢铁产量增长乏力的状况预计至少将持续到2016年，这种失衡局面将继续对铁矿石价格及铁矿石生产商的运营状况造成负面影响。

因此，穆迪将截至2016年的铁矿石价格波动区间调整至75 - 85美元/吨 (铁品位62%) 。穆迪对价格持续疲软影响的重新评估可能引发对铁矿石生产商的评级下调行动。

大型生产企业激进增产的主要假设包括在潜在新项目数量较多的情况下欲保持市场地位，增产可降低成本进而部分抵消价格下滑的影响，以及高成本生产商将不得不退出市场。