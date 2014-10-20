中国政策：鼓励社会资本投入体育产业领域，放宽产业投融资渠道--国务院

路透北京10月20日 - 中国拟鼓励社会资本和境外资本投入体育产业领域，放宽体育产业投融资渠道；同时提出优惠的税费政策，高新技术体育企业所得税减按15%的税率征收，计划到2025年产业总规模超过5万亿元人民币。

政府网公布的《国务院关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》并指出，要优化市场环境，推进赛事转播权和运动员转会权等具备交易条件的资源公平、公正、公开流转，并放宽赛事转播权限制。

“进一步拓宽体育产业投融资渠道，支持符合条件的体育产品、服务等企业上市，支持符合条件的企业发行企业债券、公司债、短期融资券、中期票据、中小企业集合票据和中小企业私募债等非金融企业债务融资工具。”文件显示。

文件并提到，鼓励各类金融机构在风险可控、商业可持续的基础上积极开拓新业务，增加适合中小微体育企业的信贷品种；支持扩大对外开放，鼓励境外资本投资体育产业。

政府还计划推广和运用政府和社会资本合作等多种模式，通过政府引导，设立由社会资本筹资的体育产业投资基金，并在有条件的地方设立体育发展专项资金，对符合条件的企业、社会组织给予项目补助、贷款贴息和奖励。

在税费价格政策方面，文件亦提出了一些优惠措施，“对经认定为高新技术企业的体育企业，减按15%的税率征收企业所得税，...落实符合条件的体育企业创意和设计费用税前加计扣除政策，落实企业从事文化体育业按3%的税率计征营业税。”文件规定，体育场馆等健身场所的水、电、气、热价格按不高于一般工业标准执行。

此外，文件还提到，研究建立体育产业资源交易平台，推进赛事举办权、赛事转播权、运动员转会权、无形资产开发等具备交易条件的资源公平、公正、公开流转。

放宽赛事转播权限制，除奥运会、亚运会、世界杯足球赛外的其他国内外各类体育赛事，各电视台可直接购买或转让。

文件并称，按市场原则确立体育赛事转播收益分配机制，促进多方参与主体共同发展；进一步促进公平竞争，降低赛事和活动成本。（完）

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