中国政策：鼓励社会资本投入体育产业领域，放宽产业投融资渠道--国务院

标题新闻：美联航与之前被强行拖下飞机的乘客杜成德(David Dao)达成和解，和解金额未公布-律师
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透北京10月20日 - 中国拟鼓励社会资本和境外资本投入体育产业领域，放宽体育产业投融资渠道；同时提出优惠的税费政策，高新技术体育企业所得税减按15%的税率征收，计划到2025年产业总规模超过5万亿元人民币。
政府网公布的《国务院关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》并指出，要优化市场环境，推进赛事转播权和运动员转会权等具备交易条件的资源公平、公正、公开流转，并放宽赛事转播权限制。
“进一步拓宽体育产业投融资渠道，支持符合条件的体育产品、服务等企业上市，支持符合条件的企业发行企业债券、公司债、短期融资券、中期票据、中小企业集合票据和中小企业私募债等非金融企业债务融资工具。”文件显示。
文件并提到，鼓励各类金融机构在风险可控、商业可持续的基础上积极开拓新业务，增加适合中小微体育企业的信贷品种；支持扩大对外开放，鼓励境外资本投资体育产业。
政府还计划推广和运用政府和社会资本合作等多种模式，通过政府引导，设立由社会资本筹资的体育产业投资基金，并在有条件的地方设立体育发展专项资金，对符合条件的企业、社会组织给予项目补助、贷款贴息和奖励。
在税费价格政策方面，文件亦提出了一些优惠措施，“对经认定为高新技术企业的体育企业，减按15%的税率征收企业所得税，...落实符合条件的体育企业创意和设计费用税前加计扣除政策，落实企业从事文化体育业按3%的税率计征营业税。”文件规定，体育场馆等健身场所的水、电、气、热价格按不高于一般工业标准执行。
此外，文件还提到，研究建立体育产业资源交易平台，推进赛事举办权、赛事转播权、运动员转会权、无形资产开发等具备交易条件的资源公平、公正、公开流转。
放宽赛事转播权限制，除奥运会、亚运会、世界杯足球赛外的其他国内外各类体育赛事，各电视台可直接购买或转让。
文件并称，按市场原则确立体育赛事转播收益分配机制，促进多方参与主体共同发展；进一步促进公平竞争，降低赛事和活动成本。（完）
浏览原文，请点击政府网：here (发稿 侯向明； 审校 曾祥进)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透纽约/伦敦4月27日 - 期糖周四跌至一年低位，连跌第四日，受累于跟进卖盘。四日连跌导致原糖现货月合约在周五到期前与远月合约的贴水触及七个月最阔水平。
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。