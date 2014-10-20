《HOME专栏》港交所与LME的牵手联姻将何去何从？

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因大平原南部天气寒冷
路透芝加哥4月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月小麦期货周四收高，受堪萨斯城硬红冬麦小麦期货上涨带动，交易商称，因美国大平原南部降温，令投资人担心可能对作物造成损害。
**更多举措料出台**
而LME也在考虑推出新合约。李小加喜欢把LME称作港交所的“西翼”。
过去几年最积极的进步就是，LME现在推出新合约要比以往容易得多。
李小加在最新网志中赞扬了LME的科技进步，包括IT系统自营和建设自营结算所LME Clear。
这些成就并不至于让人热血沸腾，但正如李小加所说，它们确实让LME可以“自己掌握结算的命运”。
当LME结算还依靠LCH.Clearnet时，推出新产品必须进入开发序列中排队，时间长得好比在底特律的仓库提出铝。
现在情况将发生改变。
证据就是，LME将从12月1日起成功接管铂金和钯金的指标定价机制。
LME将使用特制的电子系统LMEBullion管理上述定价机制，这次从设想到实现速度之快在LME项目中前所未有。
其他产品也将跟进，首先是实货升水合约。当然，LME推出一个产品来填补自己仓储问题造成的价格缺口，这也有点讽刺。
接下来状况如何，才是决定港交所和LME联姻命运的真正因素。
最重要的是，双方都需要更多交易量增长和新产品，才能确保这桩姻缘的美满。(完) (译文审校 张明钧/蔡美珍)
路透芝加哥4月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月小麦期货周四收高，受堪萨斯城硬红冬麦小麦期货上涨带动，交易商称，因美国大平原南部降温，令投资人担心可能对作物造成损害。
路透芝加哥4月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四上扬，因担忧天气因素会导致美国玉米播种推迟，以及对美国将会马上退出北美贸易协定(NAFTA)的忧虑缓解。
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