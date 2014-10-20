《HOME专栏》港交所与LME的牵手联姻将何去何从？

**更多举措料出台**

而LME也在考虑推出新合约。李小加喜欢把LME称作港交所的“西翼”。

过去几年最积极的进步就是，LME现在推出新合约要比以往容易得多。

李小加在最新网志中赞扬了LME的科技进步，包括IT系统自营和建设自营结算所LME Clear。

这些成就并不至于让人热血沸腾，但正如李小加所说，它们确实让LME可以“自己掌握结算的命运”。

当LME结算还依靠LCH.Clearnet时，推出新产品必须进入开发序列中排队，时间长得好比在底特律的仓库提出铝。

现在情况将发生改变。

证据就是，LME将从12月1日起成功接管铂金和钯金的指标定价机制。

LME将使用特制的电子系统LMEBullion管理上述定价机制，这次从设想到实现速度之快在LME项目中前所未有。

其他产品也将跟进，首先是实货升水合约。当然，LME推出一个产品来填补自己仓储问题造成的价格缺口，这也有点讽刺。

接下来状况如何，才是决定港交所和LME联姻命运的真正因素。