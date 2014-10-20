离岸人民币：新交所人民币期货首日上市交易，合约覆盖离岸和在岸人民币

路透北京10月20日 - 新加坡交易所周一推出人民币期货合约交易，包括美元/离岸人民币期货<0#SUC:>和人民币/美元期货合约<0#SNY:>，合约规模分别为10万美元和50万人民币。

新交所的人民币期货周一首日上市交易，早上7点40开盘后，中国银行 新加坡分行完成了人民币期货两个合约(CNH和CHY)的首单电子盘买卖交易和首单场外大额买卖交易。

中国银行为新加坡最大的人民币综合服务商。中行新加坡分行行长郭宁宁表示，新交所推出人民币期货进一步丰富了全球离岸人民币业务品种，可以让全球人民币持有者更好的进行风险管理，进一步活跃人民币在国际上的使用，增强新加坡做为离岸人民币中心和外汇交易中心的竞争力。

按照合约介绍，新交所美元/离岸人民币期货的最小价格变动为0.0001离岸人民币，点位值为10离岸人民币，头寸的限制为1万份合约，而最终的结算价格等于香港财资市场公会于香港时间上午11点公布的美元/人民币（香港）及其固定汇率。

新交所人民币/美元期货的最小价格变动为0.0001美元（每10人民币），点位值是5美元，最终结算价格为中国央行北京时间上午9点公布的“一美元对人民币”的固定汇率的倒数，并且相当于一美元人民币于期货合约交易日终止时的现货交易，乘以10，以将即期汇率转换为每10元人民币的美元值。

美元/离岸人民币期货的结算方式为离岸人民币现金结算，人民币/美元期货则为美元现金结算。

新交所这两个合约均未设每日价格限制，其交易时间均为新加坡时间的上午7点40份-下午6点，以及下午6点45分-次日凌晨2点，其议定大宗交易的规模为最少20手。

新加坡交易所上月与中国银行联合宣布推出人民币期货，中国银行新加坡分行成为首家新交所人民币期货做市商。