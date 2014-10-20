离岸人民币：新交所人民币期货首日上市交易，合约覆盖离岸和在岸人民币

标题新闻：美联航与之前被强行拖下飞机的乘客杜成德(David Dao)达成和解，和解金额未公布-律师
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路透北京10月20日 - 新加坡交易所周一推出人民币期货合约交易，包括美元/离岸人民币期货<0#SUC:>和人民币/美元期货合约<0#SNY:>，合约规模分别为10万美元和50万人民币。
新交所的人民币期货周一首日上市交易，早上7点40开盘后，中国银行 新加坡分行完成了人民币期货两个合约(CNH和CHY)的首单电子盘买卖交易和首单场外大额买卖交易。
中国银行为新加坡最大的人民币综合服务商。中行新加坡分行行长郭宁宁表示，新交所推出人民币期货进一步丰富了全球离岸人民币业务品种，可以让全球人民币持有者更好的进行风险管理，进一步活跃人民币在国际上的使用，增强新加坡做为离岸人民币中心和外汇交易中心的竞争力。
按照合约介绍，新交所美元/离岸人民币期货的最小价格变动为0.0001离岸人民币，点位值为10离岸人民币，头寸的限制为1万份合约，而最终的结算价格等于香港财资市场公会于香港时间上午11点公布的美元/人民币（香港）及其固定汇率。
新交所人民币/美元期货的最小价格变动为0.0001美元（每10人民币），点位值是5美元，最终结算价格为中国央行北京时间上午9点公布的“一美元对人民币”的固定汇率的倒数，并且相当于一美元人民币于期货合约交易日终止时的现货交易，乘以10，以将即期汇率转换为每10元人民币的美元值。
美元/离岸人民币期货的结算方式为离岸人民币现金结算，人民币/美元期货则为美元现金结算。
新交所这两个合约均未设每日价格限制，其交易时间均为新加坡时间的上午7点40份-下午6点，以及下午6点45分-次日凌晨2点，其议定大宗交易的规模为最少20手。
新加坡交易所上月与中国银行联合宣布推出人民币期货，中国银行新加坡分行成为首家新交所人民币期货做市商。
此前，中国银行已成为芝加哥商品交易所、香港交易所的人民币期货做市商，是目前在已推出人民币期货的三家交易所均开展做市的唯一机构。（完） (发稿 李文科; 审校 林高丽)
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路透纽约/伦敦4月27日 - 期糖周四跌至一年低位，连跌第四日，受累于跟进卖盘。四日连跌导致原糖现货月合约在周五到期前与远月合约的贴水触及七个月最阔水平。
“我们目前作空基本金属，从基本面看，我认为市场担心中国刚刚开始的货币政策收紧进程。未来几个月会出现经济放缓的具体迹象，”T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi称。